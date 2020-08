Los diversos gremios de artesanos de Cusco vienen exigiendo al Gobierno central declarar en emergencia el sector artesanal, debido a la paralización de las actividades productivas y de comercialización de artesanías detenidas por la pandemia del COVID-19.

El pliego de pedidos contempla también la entrega de un bono de apoyo a los artesanos que se quedaron sin trabajo, además, solicitar un préstamo que les permita reactivar su economía.

Los artesanos refieren que desde hace meses las autoridades no han mostrado interés por este rubro, por ello, decidieron realizar una manifestación en puntos estratégicos de la ciudad y en provincias, con la exhibición de sus productos (cerámicas, etc) que solían vender en mercados de la ciudad y centros artesanales de la región Cusco.

El presidente de la benemérita sociedad de Artesanos Cusco, Julián Mejía Ramírez, exigió apoyo al presidente Martín Vizcarra para revertir esta difícil situación.

“Los diferentes representantes de los artesanos en las 13 provincias mostramos nuestra indignación, exigimos al gobierno que nos escuche, no contamos con ganancias, ni pan para llevar, se ha hecho memoriales documentos extensos hace dos meses, pero no obtuvimos ninguna respuesta, ahora queremos mostrar nuestro trabajo como medida de protesta”, refirió.

Por su lado, Juana Mendivil Dueñas, representante de la asociación de grandes maestros y amautas de la artesanía peruana, aseveró que continuarán con las medidas hasta ser escuchados.

“Seis meses sin vender, sin un solo centavo, no tenemos qué dar a nuestros hijos, tenemos que pagar deudas, educar a nuestros hijos. Marcharemos hasta las últimas, hasta que el gobierno entienda que existimos”, expresó.

Según el jefe de artesanía de la Dirección Regional de Turismo, Hernando Galindo, desde el 2009 hasta la fecha, Cusco tiene alrededor de 14 mil artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA), sin embargo, solo la mitad está activo. Asimismo, solo el centro histórico de Cusco alberga a 17 centros artesanales incluyendo parte del mercado San Pedro.

“Lamentablemente la artesanía es parte del grupo que depende de la actividad turística directamente, declarar en emergencia le compete al Gobierno. Hemos hecho coordinaciones en relación al bono. De 70 mil artesanos a nivel nacional, son 23 mil quienes fueron considerados en los padrones del bono universal, bono familiar, incluso bono rural. Nos han indicado que los bonos les van a alcanzar a los beneficiarios, solo que hay una demora en la entrega de los mismos, lo que genera estas incomodidades. Los bonos también son una política de apoyo nacional”, indicó Galindo.

Asimismo, refiere que existen complicaciones y burocracia en el trámite para acceder a Reactiva Perú, así como a los fondos censurables que complica a los artesanos acceder fácilmente.

“Es otra situación complicada donde deben llenar varios formularios con terminología técnica, que exigen a cada artesano para que explique su obra. Todas estas dificultades se estaban dado a conocer al Ministerio de Turismo y se está discutiendo al respecto”, acotó.

Además, la autoridad regional aseveró que todavía no se puede aprobar el protocolo para el sector artesanal.

“Como sector se preparó los protocolos para los centros artesanales, pero no se puede aprobar aún porque generaría una expectativa que no existe, como lo que pasó en otros reactivación de otros sectores, se activó sus protocolos y todo el mundo empezó a salir a las a calles, a vender etc., allí se anticipó demasiado. La reactivación debió ser gradual, por la situación de contagios, por el virus en nuestra ciudad. Si se diese la declaratoria de emergencia del sector de artesanía, este sería un paliativo; pero no es la solución, lo que se debe hacer ahora es agudizar el control de la pandemia, priorizar la salud, se debe profundizar la lucha contra la pandemia”, aseveró.

Finalmente, Hernando Galindo informó que durante la pandemia se realizaron cursos de marketing digital relacionados a mercados virtuales por tres meses, sin embargo, han perdido interés en los cursos ante la crisis económica.