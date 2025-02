El calor está en su máximo esplendor cuando arribamos al aeropuerto Capitán FAP Víctor Montes Arias de la ciudad de Talara (Piura), el más cercano a las playas del norte y que está ubicado a solo una hora de Máncora. Esta famosa playa que a fines de diciembre nos dejó imágenes preocupantes circulando por las redes sociales, ahora luce amplias extensiones de arena, algunos bañistas, así como intrépidos y novatos en la práctica de surf.

A Pilar Yrigoyen, instructora de surf por más de 30 años, la encontramos dictando una clase en el point de Máncora, la única zona de esta playa que se mantiene con piedras en la orilla. Ella nos cuenta que desde Año Nuevo el turismo bajó notablemente por la mala información que hubo. “Salía en las noticias que Máncora había desaparecido, pero eso no era cierto. El oleaje trajo estas piedras, pero no acabó con la playa. Esto asustó a la gente y se cancelaron un 80% de las reservas. El Año Nuevo fue terrible y enero estuvo bajo (en turismo)”, acotó.

Máncora destaca por sus olas perfectas para el surf. Las escuelas operan todos los días | Foto: David Camargo/ Promperú

El grupo recibe la teoría por unos 15 minutos y luego, cruza un muro de grandes piedras para ir al mar y poner en práctica lo aprendido. Cabe indicar que es el único punto en Máncora que mantiene las piedras en la orilla. Lo demás está con arena y olas ideales para practicar este deporte. “La gente que corre tabla sigue viniendo. Pero hay cancelaciones, incluso en la playa Las Pocitas donde no ha ocurrido nada. En Vichayito también cancelaron por las imágenes que salieron de un hotel que quedó afectado”, precisa Yrigoyen.

Infraestructura turística

Aldo Durand, presidente del Ente Gestor Playas del Norte, contó a El Comercio que el oleaje generó la erosión de la primera fila del point de Máncora e impactó en el malecón turístico de esta playa. “Esa obra (el malecón) tuvo problemas de estructura desde su origen. Toda esa zona es de alto riesgo y con el último oleaje quedó inundado, al igual que algunos hoteles cercanos (...) Pero en las otras playas del norte no ha pasado nada”.

El 85% de hoteles de las playas del norte no reportaron daños por los oleajes anómalos | Foto: David Camargo / Promperú

Una encuesta del Ente Gestor Playas del Norte realizada los primeros días de enero a los establecimientos hoteleros de Máncora, Los Órganos y Punta Sal reveló que el 85% de hoteles no reportaron daños en su infraestructura a causa de los oleajes anómalos. Solo un 1% quedó con el acceso restringido y otro 1% sufrió afectaciones en su zona de playa y sombrillas. Además, la respuesta de los privados y las municipalidades fue inmediata y en solo 3 días se limpiaron las zonas inundadas, se retiró la arena y el balneario recibió el nuevo año en óptimas condiciones, afirma Durand.

En nuestro recorrido por las playas del norte visitamos los hoteles El Refugio de Vichayito (Piura), Casa Andina Select en Zorritos y Hua Punta Sal (los dos últimos en Tumbes) y comprobamos que están operativos al 100%. Así como la mayor parte de hospedajes de este corredor de playas. Lo único que no se ha podido recuperar son las cifras de turistas que suelen llegar en esta época.

El norte te espera es una campaña de Mincetur y Promperú para persuadir a los viajeros a no cancelar sus viajes e incentivar las visitas a las playas norteñas | Foto: David Camargo/ Promperu

Esfuerzos por recuperar el turismo

“En las playas del norte la temporada arranca después de la Navidad y todos la esperábamos con ansias, después de un 2023 con lluvias y un 2024 que no mejoró como se esperaba. Pero con el oleaje se complicó todo y quienes tenían sus reservas cancelaron. Ahora estamos publicando en las redes sociales el estado de las playas para animar a los viajeros”, indica Roberto Carlos Olórtegui, chef de Manqura, un restaurante situado frente al boulevard de Máncora que propone una experiencia integral, en la que se come bien y se aprende sobre las riquezas de esta tierra norteña.

En esa misma línea, el Mincetur convocó a entidades públicas y privadas de las regiones de Tumbes y Piura a participar de una mesa de trabajo el 7 de enero. A partir de este encuentro, Promperú diseñó la campaña El Norte te espera que busca informar la situación de las playas, persuadir a los viajeros para que no cancelen sus viajes e incentivar a los turistas a que vuelvan a las playas norteñas.

En playa Los Órganos se puede bucear y el verano ofrece aguas más cálidas | Foto: David Camargo / Promperú

Olórtegui asegura estar optimista con lo que queda de la temporada de verano, que continúa hasta Semana Santa. “Así como nosotros hay otros restaurantes que siguen poniéndole ganas y perseverancia para que las playas del norte resurjan. Porque la gente no tiene que irse de viaje a otro lado. En el norte del Perú hay playas hermosas, el agua es cálida, la gente es amable y la gastronomía es exquisita. Las cosas no están mal. Así que no tengan miedo de venir porque muchas familias dependen del turismo”, precisó el chef.

Más sobre los oleajes anómalos

Es un fenómeno provocado por tormentas en altamar que producen el incremento de la altura de las olas, que pueden triplicarse, y con ello afectar las zonas aledañas al litoral.

En el Perú se emitió una alerta desde el 27 de diciembre y hasta el 7 de enero y después, otra entre el 10 y el 13 del mismo mes. Lo que obligó a cerrar decenas de puertos e impidió realizar actividades de pesca y recreativas en el mar.

Encuentra información actualizada en las redes sociales y la web de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú: dhn.mil.pe

SOBRE EL AUTOR Redacción EC La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo