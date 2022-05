Días después de que se revelara que el congresista Edgar Tello de Perú Libre recibiera en su despacho a representantes de Asociaciones de Fondos Regionales o Provinciales Contra Accidentes de Tránsito (Afocat), este mismo legislador presentó un proyecto de ley que favorece a estas organizaciones.

Se trata del proyecto de ley 1969, el cual busca dar amnistía y dejar sin efecto todas las resoluciones administrativas dictadas por la Superintendencia de Banca y Seguro (SBS) contra las Afocat durante el estado de emergencia. Son sanciones que fueron impuestas, por ejemplo, por no haber pagado a las víctimas de siniestros viales o a los hospitales que los debían atender con dinero que por ley deben dar.

Especialistas indicaron que, de aprobarse este proyecto, haría que las Afocat no tengan mayor incentivo para pagarle a otras víctimas de accidentes lo que les corresponde. Es decir, se daría un precedente para que las aseguradoras continuen incumpliendo su obligación de pagar esa compensación.

“Es un tema de ahorro para ellas. La sanción tiene un propósito de corregir, se eliminaría ese incentivo a la corrección sin ningún tipo de estudio técnico con esta amnistía”, dijo Carlos Izaguirre, Superintendente Adjunto de Seguros de la SBS.

Asimismo, Carlos Villegas, Director Ejecutivo de la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito, comentó que las Afocat, desde que iniciaron en 2006, tienen muchos problemas en hospitales porque deben millones de soles, así como deudas con víctimas que no reciben pagos y pacientes que no son atendidos o indemnizados.

“¿Cómo van a pedir amnistía si no han pagado a las víctimas? Tendría que entrar una acción penal porque está en juego la vida de las personas”, declaró Villegas.

Promueve el caos

El proyecto de ley estipula que los Certificados Contra Accidentes de Tránsito (CAT) – que venden las Afocat - tendrán validez en su respectiva circunscripción regional de autorización correspondiente y para todo vehículo automotor, a diferencia de la ley vigente que excluye el CAT únicamente a transporte provincial de personas urbano e interurbano y mototaxis.

Sin embargo, el proyecto también menciona que las Afocat de regiones colindantes podrían suscribirse a convenios para ampliar el ámbito de aplicación.

Para Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Transporte Interprovincial de Ómnibus, esto es un incentivo a hacer taxi colectivo interprovincial, pues se podrá pasar de una región a otra libremente. Este servicio de transporte fue legalizado por el congreso en todo el país para vehículos sedán o minivan, que son altamente peligrosos para transporte público en carreteras, según especialistas.

Se recuerda que Edgar Tello respaldó la iniciativa para autorizar el taxi colectivo en todo el país, lo que representa un riesgo para la seguridad vial.

Otro problema que resaltan los especialistas es que con este proyecto de ley se limita la fiscalización de la SBS ante las Afocat.

De aprobarse el proyecto de ley “los únicos casos en que procede la cancelación de los fondos de una Afocat, o del cierre y clausura de los Fondos, es por no contar con los suficientes recursos económicos”.

Es decir, no se podrá quitar la licencia de una asociación por mala gestión u otros temas que no sean estrictamente económicos. Izaguirre explicó que bajo estos parámetros las asociaciones podrían tener grandes problemas y no tener dinero cuando deban pagar a los hospitales o víctimas y la SBS estaría “ciega” pare preveer y evitar esto.