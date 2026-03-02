Los padres siempre tienen la inquietud sobre qué estudiará mi hijo o dónde lo estudiará. Y aunque existe una amplia oferta educativa nacional, estudiar en Australia abre más oportunidades de las que imaginamos. Según el Foro Económico Mundial, sectores como la inteligencia artificial, el análisis de datos, la ciberseguridad, y las energías renovables tendrán una alta demanda en el futuro, impulsados por la transformación digital y las necesidades del mercado laboral global.

En ese contexto, Australia destaca por su oferta académica especializada y como un destino estratégico. En el último año, se registraron más de 2.600 peruanos que viajaron a Australia para estudiar carreras de pregrado y posgrado en áreas como ingeniería, minería, agricultura, sistemas, entre otras. Hoy, las carreras relacionadas con la inteligencia artificial, la innovación y la sostenibilidad figuran entre las más demandadas y prometedoras.

“Estudiar en Australia ofrece a los jóvenes peruanos formación de clase mundial y oportunidades que trascienden las aulas”, señala Jorge López Palma, Director de Negocios de la Australian Trade and Investment Commission (Austrade).

Beneficios de estudiar en Australia:

Duración de las carreras: Uno de los beneficios más interesantes es que la mayoría de los pregrados duran 3 años. Los estudiantes pueden continuar su educación con una maestría y, en solo 5 años, regresar a su país con un título de pregrado y un máster, además de dominar el idioma inglés.

Tipo de cambio: Otra ventaja se evidencia en el tipo de cambio del dólar australiano frente al dólar estadounidense, donde USD 1 equivale aproximadamente a AUD 1.44, favoreciendo la conversión para cubrir los costos de estudio y de vida en Australia.

Amplia bolsa laboral: La visa de estudiante otorga derechos laborales, pudiendo trabajar medio tiempo en temporada de clases y 100% del tiempo en vacaciones. El salario mínimo por hora es uno de los más altos en el mundo y la mayoría de las universidades comparten bolsas de trabajo.

Acceso a deportes: Algunas universidades australianas permiten a sus estudiantes acceder a una variada oferta deportiva como fútbol, natación, tenis, atletismo y deportes acuáticos como el surf, a través de clubes universitarios, programas recreativos e instalaciones deportivas del campus, disfrutando de una alta calidad de vida mientras se cursan los estudios.

Vale la pena mencionar que 36 universidades australianas aparecen dentro del Ranking QS, de las cuales varias están entre las mejores del mundo.

Para estudiar en Australia, tanto los estudiantes como sus padres, cuentan con diversas opciones de financiamiento. Para estudios de posgrado, por ejemplo, está la Beca Bicentenario, una beca integral que cubre los gastos de matrícula y los pasajes aéreos.

Por otro lado, las universidades australianas brindan algunos descuentos de hasta 25% en matrículas para carreras de pregrado y otros diferentes programas. Además, los créditos educativos del Banco de Crédito del Perú permiten acceder a montos de hasta S/ 300.000, con plazos de hasta 144 meses y 12 cuotas anuales.

Para más información sobre becas, procesos de postulación y universidades, puedes ingresar a la página oficial del Gobierno Australiano: www.StudyAustralia.gov.au