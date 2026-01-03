En lo que va del 2026, se han reportado ya tres movimientos sísmicos en aquella región | Foto: IGP (Captura)
Redacción EC
Redacción EC

Un sismo de magnitud 4.5 sacudió esta tarde, a las 3:17 p. m. de este sábado 3 de enero, según informó . Así, el movimiento, que tuvo su epicentro en el mar, se localizó a 89 kilómetros al suroeste de la costa.

De acuerdo con el reporte técnico, el movimiento se originó a una profundidad de 20 kilómetros y alcanzó una intensidad de grado III en la escala de Mercalli en la capital regional.

Reporte del IGP | Foto: X (Captura)
Pese a la percepción del temblor, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú descartó que el evento genere una alerta de tsunami en el litoral.

Este es el segundo sismo de 4.5 grados registrado en territorio peruano en menos de 12 horas. Previamente, a las 08:17 de la mañana, un temblor de idéntica magnitud remeció la ciudad de Chimbote, en Áncash, con un epicentro ubicado a 82 kilómetros al oeste de dicha localidad y a una profundidad de 37 kilómetros.

Ica ha registrado actividad sísmica constante en lo que va del 2026. Con el evento ocurrido esta tarde, ya son tres los sismos reportados en la zona.

  • 1 de enero (05:20 a. m.): Magnitud 4.4 en Nasca.
  • 1 de enero (18:30 p. m.): Magnitud 4.5 en Nasca.
  • 3 de enero (15:17 p. m.): Magnitud 4.5 en Ica.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades de Defensa Civil no han reportado daños personales ni materiales derivados del sismo.

