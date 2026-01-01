Un tercer sismo ocurrió hoy, 1 de enero de 2026, a las 18:30 p. m., de magnitud 4.5, pero esta vez se registró en la ciudad de San Juan, provincia de Nasca, región Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales.

Su epicentro también se localizó en el mar, pero a 75 kilómetros al oeste de San Juan con una profundidad de 29 kilómetros y una intensidad de II-III.

REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2026-0003

Fecha y Hora Local: 01/01/2026 18:30:52

Magnitud: 4.5

Profundidad: 29km

Latitud: -15.29

Longitud: -76.04

Intensidad: II-III San Juan

Referencia: 75 km al O de San Juan, Nasca - Ica — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) January 1, 2026

Hasta el momento, las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales.

Primeros sismos en 2026

A las 5:20 a. m., tuvo lugar un sismo -el primero del Año Nuevo 2026 - de magnitud 4.4 en el departamento de Ica, con epicentro en el mar, a 70 kilómetros al oeste de San Juan.

Luego, a las 11:28 a. m., un sismo de magnitud 4.2 se registró en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.

Mochila de emergencia

Elementos básicos

Agua embotellada (mínimo 2 litros por persona).

Alimentos no perecibles: enlatados, barras energéticas, galletas, frutos secos.

Abrelatas manual.

Linterna y pilas de repuesto.

Radio portátil a pilas.

Silbato.

Salud y limpieza

Botiquín: vendas, gasas, alcohol, analgésicos, sales de rehidratación, medicamentos personales.

Mascarillas.

Gel o alcohol.

Toallas húmedas, papel higiénico, bolsas para desechos.

Documentos y útiles

Copias de DNI y papeles importantes en bolsa hermética.

Libreta con teléfonos de emergencia.

Dinero en efectivo en billetes pequeños.

Cargador portátil (power bank).

Abrigo y seguridad

Manta ligera.

Ropa de cambio y poncho para lluvia.

Guantes de trabajo.

Encendedor o fósforos en envase seguro.

Según necesidades