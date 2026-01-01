Sismo de 4.5 grados sacudió Nasca, reportó el IGP en sus redes sociales. Foto: GEC referencial
Redacción EC
Un ocurrió hoy, 1 de enero de 2026, a las 18:30 p. m., de magnitud 4.5, pero esta vez se registró en la ciudad de San Juan, provincia de , región Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales.

Su epicentro también se localizó en el mar, pero a 75 kilómetros al oeste de San Juan con una profundidad de 29 kilómetros y una intensidad de II-III.

Hasta el momento, las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales.

Primeros sismos en 2026

A las 5:20 a. m., tuvo lugar un sismo -el primero del Año Nuevo 2026 - de magnitud 4.4 en el , con epicentro en el mar, a 70 kilómetros al oeste de San Juan.

Luego, a las 11:28 a. m., un sismo de magnitud 4.2 se registró en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.

Sismo de magnitud 4.2 se registró en Chilca este jueves 1 de enero


Mochila de emergencia

Elementos básicos

  • Agua embotellada (mínimo 2 litros por persona).
  • Alimentos no perecibles: enlatados, barras energéticas, galletas, frutos secos.
  • Abrelatas manual.
  • Linterna y pilas de repuesto.
  • Radio portátil a pilas.
  • Silbato.

Salud y limpieza

  • Botiquín: vendas, gasas, alcohol, analgésicos, sales de rehidratación, medicamentos personales.
  • Mascarillas.
  • Gel o alcohol.
  • Toallas húmedas, papel higiénico, bolsas para desechos.

Documentos y útiles

  • Copias de DNI y papeles importantes en bolsa hermética.
  • Libreta con teléfonos de emergencia.
  • Dinero en efectivo en billetes pequeños.
  • Cargador portátil (power bank).

Abrigo y seguridad

  • Manta ligera.
  • Ropa de cambio y poncho para lluvia.
  • Guantes de trabajo.
  • Encendedor o fósforos en envase seguro.

Según necesidades

  • Pañales, fórmula, juguetes
  • Accesorios para adultos mayores
  • Alimento para mascotas

