Un tercer sismo ocurrió hoy, 1 de enero de 2026, a las 18:30 p. m., de magnitud 4.5, pero esta vez se registró en la ciudad de San Juan, provincia de Nasca, región Ica, según el reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de sus redes sociales.
Su epicentro también se localizó en el mar, pero a 75 kilómetros al oeste de San Juan con una profundidad de 29 kilómetros y una intensidad de II-III.
Hasta el momento, las autoridades locales y de Defensa Civil no han reportado daños personales o materiales.
Primeros sismos en 2026
A las 5:20 a. m., tuvo lugar un sismo -el primero del Año Nuevo 2026 - de magnitud 4.4 en el departamento de Ica, con epicentro en el mar, a 70 kilómetros al oeste de San Juan.
Luego, a las 11:28 a. m., un sismo de magnitud 4.2 se registró en el distrito de Chilca, en la provincia de Cañete, departamento de Lima.
Mochila de emergencia
Elementos básicos
- Agua embotellada (mínimo 2 litros por persona).
- Alimentos no perecibles: enlatados, barras energéticas, galletas, frutos secos.
- Abrelatas manual.
- Linterna y pilas de repuesto.
- Radio portátil a pilas.
- Silbato.
Salud y limpieza
- Botiquín: vendas, gasas, alcohol, analgésicos, sales de rehidratación, medicamentos personales.
- Mascarillas.
- Gel o alcohol.
- Toallas húmedas, papel higiénico, bolsas para desechos.
Documentos y útiles
- Copias de DNI y papeles importantes en bolsa hermética.
- Libreta con teléfonos de emergencia.
- Dinero en efectivo en billetes pequeños.
- Cargador portátil (power bank).
Abrigo y seguridad
- Manta ligera.
- Ropa de cambio y poncho para lluvia.
- Guantes de trabajo.
- Encendedor o fósforos en envase seguro.
Según necesidades
- Pañales, fórmula, juguetes
- Accesorios para adultos mayores
- Alimento para mascotas
