Un puente artesanal fue destruido por el desborde del río Yanamarca, a causa de las intensas lluvias que se registran en la parte alta de la provincia de Jauja (Junín). Viviendas y sembríos de aproximadamente 80 familias también resultaron afectados.

Ocurrió el sábado a las 8:00 p.m. cuando el caudal del afluente que cruza el distrito de Acolla aumentó y provocó un embalse a la altura del puente Leoncio Prado. Minutos después, inundó los predios circundantes.

Tacna: sismo de magnitud 5.6 remeció la región esta mañana

Comas: intervienen a más de 150 personas en fiesta clandestina por incumplir medidas contra el coronavirus | VIDEO

MTC plantea que velocidad máxima en avenidas sea de 50 km/h

Se supo que este puente artesanal tenía más de 60 años de antigüedad, pero quedó destruido parcialmente ante la colmatación de desechos que arrastró el río.

Junín: Río se desborda, destruye puente de 60 años y afecta a 80 familias (Foto: difusión)

“Definitivamente el puente ya colapsó, ya no tiene refacción, ya no podemos reconstruir; es un puente que data de más de 60 años y no tiene una estructura técnica, lo hicieron nuestros abuelos con su criterio y conocimiento; la naturaleza lo ha sobrepasado y ya está prácticamente en desuso”, indicó el alcalde de Acolla, Iván Lavado Huatuco, para Andina.

Los lugares que resultaron más afectados fueron los barrios Champahuasi y La esperanza; además, varios animales murieron ahogados, debido a que en la mayoría de estos predios existen galpones de cuyes.

Las autoridades locales llegaron para evaluar los daños a fin de gestionar el apoyo de Defensa Civil. Los afectados demandan esencialmente alimentos, abrigo y maquinaria para encauzar el río Yanamarca.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Las piñatas más vendidas para despedir el 2020