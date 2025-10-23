Cada vez más jóvenes peruanos están replanteando su forma de aprender. En un contexto donde la educación superior tradicional ya no garantiza empleabilidad ni resulta accesible para todos, la formación digital se consolida como una opción concreta para desarrollar habilidades técnicas y profesionales con mayor flexibilidad y pertinencia frente al mercado laboral.

De acuerdo con la última Encuesta Nacional de Hogares (2023), solo el 21,4 % de jóvenes entre 15 y 29 años logró acceder a una educación universitaria. A ello se suma que, según la 14ª edición de la Encuesta Gen Z y Millennials de Deloitte (2025), el 35% decidió no continuar estudios superiores tras culminar el colegio, principalmente por motivos económicos o por falta de opciones adaptadas a las nuevas exigencias laborales.

En ese escenario, la educación digital emerge como una respuesta a la desconexión entre la oferta educativa y la demanda profesional. Plataformas globales y locales han permitido que los jóvenes accedan a programas cortos, certificaciones modulares y rutas formativas centradas en la práctica, con especial foco en competencias como programación, análisis de datos, diseño digital o inglés técnico.

En el país y en la región, diversas organizaciones, entre ellas i-ED Educación Digital, impulsan la transformación educativa a través de modelos de aprendizaje más flexibles que combinan la formación en línea con certificaciones internacionales y la colaboración con instituciones locales. Estas iniciativas buscan ampliar las oportunidades de acceso y promover una educación alineada con las demandas del mercado laboral actual.

“La formación digital ya no es solo una alternativa, sino un camino real hacia la inserción laboral y la movilidad social”, señaló Gilbert Leiva, presidente de i-ED Educación Digital. “Hoy el reto no es solo estudiar, sino aprender a adaptarse. Por eso es clave contar con programas modulares, flexibles y certificados, que permitan a los jóvenes avanzar a su propio ritmo con el fin de mejorar su empleabilidad y abrirse paso en la economía digital”.

Según proyecciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), más del 65% de los puestos laborales en el Perú requerirán algún tipo de competencia tecnológica hacia el 2030, lo que refuerza la necesidad de fortalecer la alfabetización digital desde etapas tempranas.