Ciento sesenta metros de longitud, dos carriles y una inversión de más de 59 millones de soles, esas son las características del puente Chamorro, ubicado el distrito de El Carmen, provincia de Chincha, región Ica. Sin embargo, para los pobladores de la zona, la estructura representa una larga agonía. Un proyecto que vienen esperando por seis largos años.

Tras el fenómeno de El Niño costero del 2017 y debido al incremento del caudal del río Matagente, las bases del viejo puente Chamorro, con una antigüedad de 45 años, colapsaron. Se tuvo que demoler la estructura y establecer una ruta alterna en tanto se construía el nuevo puente.

Seis años después del colapso del puente, la nueva obra tiene un 95% de avance y recién sería entregada, según la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), en junio próximo. En medio de esa larga espera, los residentes, comerciantes y transeúntes han denunciado demoras excesivas en el desarrollo de la obra y en la culminación del mismo.

Los inconvenientes que día a día padecen los más de 12 mil vecinos de El Carmen, también fue experimentado por un equipo de El Comercio, que para cruzar el emblemático río Matagente tuvo que cruzar el río por un camino, que en opinión de los vecinos, es ciertamente inseguro.

Mientras algunas personas se bañaban en los pequeños charcos de agua, aprovechando que el caudal está en un nivel bajo, algunos residentes de la zona denunciaron que la obra estuvo paralizada por mucho tiempo y que los plazos de construcción no se han complido.

Luego del incremento del río Matagente en el 2017 y la caída del puente Chamorro, las autoridades iniciaron un plan para la reconstrucción del mismo. (Foto: Hugo Curotto GEC)

“La razón por la que no se usa ya es que todavía no han terminado una de las puntas”, acotó otro poblador con mucha razón porque uno de los lados todavía era tierra. “Esto tiene mucho tiempo ya paralizado, no vienen a trabajar y si vienen, están haciendo casi nada y se van”, dice un comerciante del lugar que prefirió no identificarse.

Edgar, líder de un gremio de colectivos formales del lugar, mostró su molestia por esta obra y cómo su demora afecta mucho tanto al sector turístico y como a los agricultores y pobladores del lugar.

Recién en 2019 se derrumbó la vieja estructura afectada y un año más tarde los trabajos iniciaron. A los vecinos les dijeron que el puente estaría listo en poco menos de un año, es decir en 2021. Pero, esto no fue así.

Una larga paralización retrasó el avance de los trabajos. Sin embargo, gracias a una mesa técnica convocada por la ARCC, que contó con la participación de autoridades y vecinos de El Carmen, en marzo pasado se logró destrabar la obra. El reinicio de las operaciones permitió colocar la carpeta de rodadura, barandas y la señalización.





El Comercio llegó a Chincha para ver la problemática del puente Chamorro que todavía no termina sus obras hace casi tres años, con lo que perjudica a las personas del poblado de El Carmen. (Foto y video: Hugo Curotto, Alejandro Infante)