AD: Mmm a ver, no sé pero yo creo que es porque es una etapa de crecimiento, lo que a mí me dijeron que cuando te da la menstruación ya hasta ahí no más creces, me dijeron, de repente cada no sé cuántos días puedes crecer dos centímetros así…ah ya, entonces dije hasta aquí no más voy a crecer, ah ya…(…) eso es, las hormonas creo que no sé qué pasa con ellas, pero algo pasa con ellas (…) Y ya empieza ya a, como que, no sé, empieza a desarrollar y como que ya, eso es…no sé, ay no sé cómo explicar eso. (AD9LOR3)