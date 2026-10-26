El Ministerio de Cultura ampliará de manera extraordinaria el horario de atención de tres museos de la región Lambayeque del 1 al 15 de noviembre, como parte de la ruta “Los Caminos del Papa León XIV” y en el marco de la próxima visita del pontífice a la región.

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La medida comprende el Museo Arqueológico Nacional Brüning, el Museo Tumbas Reales de Sipán y el Museo Nacional de Sicán, que atenderán de lunes a domingo, de 9 a.m. a 8 p.m. La ampliación busca facilitar el acceso de los visitantes a las colecciones y al patrimonio arqueológico que conservan estos espacios culturales.

Carlos Wester La Torre, director de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque del Ministerio de Cultura, señaló que el nuevo horario permitirá incorporar los museos en los recorridos turísticos por la región, junto con los destinos vinculados a la labor pastoral que desarrolló León XIV cuando fue obispo de Chiclayo.

“ Esta medida contribuye a la acogida de los visitantes nacionales y extranjeros que llegarán a Lambayeque , y facilita la organización de itinerarios que integren los atractivos religiosos con los museos de la región, donde se conserva y difunde el legado de las antiguas sociedades prehispánicas”, manifestó Wester La Torre.

Museos preparan actividades

El funcionario también informó que los días 13 y 14 de noviembre los seis museos de Lambayeque preparan una jornada cultural especial, que incluirá actividades, activaciones y espectáculos artísticos dirigidos a las familias, en el marco de la visita del papa León XIV a la región.

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Sin embargo, la ampliación extraordinaria del horario se aplicará únicamente a los tres museos mencionados. El Museo de Sitio Túcume, el Museo de Sitio Huaca Rajada-Sipán y el Museo de Sitio Huaca Chotuna-Chornancap mantendrán sus horarios habituales de atención.

A través de la Unidad Ejecutora 005 Naylamp Lambayeque, el Ministerio de Cultura invitó a la ciudadanía a visitar estos espacios y conocer el patrimonio cultural de la región.