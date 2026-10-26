Lambayeque amplía horario de museos como parte de la ruta “Los Caminos del Papa León XIV”. (Foto: Andina)
Lambayeque amplía horario de museos como parte de la ruta “Los Caminos del Papa León XIV”. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ministerio de Cultura ampliará de manera extraordinaria el horario de atención de tres museos de la región Lambayeque del 1 al 15 de noviembre, como parte de la ruta “Los Caminos del Papa León XIV” y en el marco de la próxima visita del pontífice a la región.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?