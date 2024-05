Un valeroso accionar que ha sido celebrado por muchos. En Loreto, un efectivo de la Policía Nacional del Perú (PNP) no lo dudó y se lanzó de un puente de 40 metros con un solo objetivo: auxiliar a una mujer que se ahogaba en el río Nanay. Afortunadamente, ambos fueron rescatados a tiempo y no ocurrió una tragedia.

El uniformado fue identificado como Richard Ojanama Sangama. Él estaba realizando un patrullaje preventivo por el distrito de Punchana cuando se percató del peligro que corría la fémina de 40 años.

“Yo me acerco a la valla y la comienzo a ver, a verbalizar. Me dijo que estaba teniendo una ruptura, que se iba a divorciar. En ese momento yo ya me estaba quitando todos mis implementos para cualquier emergencia ”, comentó el Suboficial de Tercera a TV Perú.

Después de unos segundos de conversación, la mujer se lanzó a las aguas y el policía, sin dudarlo, la siguió. Ambos resultaron con heridas en el cuerpo, pero nada de gravedad. Los ciudadanos que estaban por la zona grabaron el valeroso accionar del oficial.

“Yo traté de auxiliarla en el agua, aunque caía mal. Con el dolor, tratamos de aguantar los dos. Una embarcación fluvial se acercó a nosotros y nos dio los primeros auxilios ”, añadió el miembro de la PNP.

