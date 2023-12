Una mujer de 32 años, identificada como María Andrea García, natural de Iquitos, ha sido diagnosticada con hematidrosis, una extraña enfermedad que le hace liberar sangre mezclada con sudor en situaciones de alto estrés y, además, le provoca fuertes dolores en diferentes partes del cuerpo.

Según informó RPP Noticias, el diagnóstico de María Andrea García fue realizado en el Hospital Regional de Loreto.

“Ahorita mis brazos están que me duelen mucho. He vomitado sangre, me ha salido de mi cabeza, de la planta de mis manos, de la planta de mis pies, de la nada viene. A veces no es necesario demasiado estrés, pero ahorita es demasiado, ahora viene seguido”, indicó la paciente a la citada radioemisora.

La mujer de 32 años solicita ayuda para que pueda recibir atención médica especializada.

¿Qué es la hematidrosis?

El Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos define a la hematidrosis como una “rara condición en la que un ser humano suda sangre”.

La causa psicógena sería la más frecuente, entre otras, como las enfermedades sistémicas y la menstruación indirecta.

