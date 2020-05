Las cifras de fallecidos por COVID-19, se incrementan en la región de Madre de Dios. La noche de ayer, falleció el 9no, paciente a causa de neumonía COVID-19, se trata de varón de 59 años, con antecedente de neumonía grave, que ingresó al área de hospitalización COVID-19 del hospital Santa Rosa de Puerto Maldonado el pasado 23 de mayo, con insuficiencia respiratoria aguda.

Con esta víctima, son cinco los fallecidos por el COVID-19 en menos de una semana y nueve en total en toda la región, según los reportes de la Dirección regional de salud de Madre de Dios.

Desde el 20 al 23 mayo, se reportaron 49 personas con coronavirus a nivel regional. En las últimas semanas cada día en promedio se dan entre 10 a 20 casos nuevos de contagios. Desde el inicio de la cuarentena hasta el 25 de mayo, se han registrado 339 casos en la región. Esto pese a que se recogen muy pocas muestras al día, (30 pruebas del 23 al 25 de mayo) porque “no hay más pruebas para recoger muestras” según Luis Hidalgo Okimura, Gobernador regional de Madre de Dios.

- No hay más pruebas-

“Ya no tenemos más pruebas en Madre de Dios. Las 150 pruebas que quedan están distribuidas, en la región, provincias y distritos. Solo hay 30 pruebas para la ciudad de Puerto Maldonado y es lo básico que queda” dijo la autoridad regional. Sobre el riesgo de que las comunidades nativas puedan estar contagiadas de coronavirus, Hidalgo, dijo que se comunicado al Ministerio de cultura, Ministerio de salud, y a la presidencia del consejo de Ministros, sobre esta situación de las 37 comunidades de la región de Madre de Dios, en riesgo de contraer COVID-19.

La región de Madre de Dios está a la espera de las pruebas de parte del Gobierno central, para atender a las demás comunidades. El Ministerio de cultura se había comprometido, en una reunión de trabajo multisectorial, con la Federación nativa, para solicitar al ejecutivo más pruebas, para evaluar al resto de las comunidades nativas, pero hasta la fecha no hay respuestas, dijo Hidalgo. Familiares de uno de los pacientes hospitalizados por coronavirus, se contactaron a este medio porque ya va más de una semana y no les han tomado muestras, no se ha realizado el cerco epidemiológico, ni han recibido visitas del equipo de respuestas rápidas del COVID-19.

Hoy en conferencia de prensa, el Gobernador regional informo que “se está preparando un proyecto inversión, para una planta de producción de oxígeno, y un laboratorio de pruebas moleculares” proyecto que se financiara con los recursos asignados por el COVID-19.

Además de las cifras en incremento del COVID-19, la región de Madre de Dios tiene casos de dengue. Hasta la fecha hay 2,469 casos y 9 fallecidos por dengue.

-Faltan especialistas-

El único Hospital de la región de Madre de Dios de categoría II-1, no cuenta con los médicos y enfermeras especialistas en medicina intensiva para realizar una adecuada atención a los pacientes infectados con coronavirus, según se indica en el reglamento de establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo, revela un informe de la Contraloría regional de Madre de Dios. En el informe también detecta que el único ambiente habilitado para pacientes infectados para covid-19, no cumple con los protocolos de distanciamientos establecidos, al encontrarse cercano al ambiente de servicio de admisión y a la oficina registrar auxiliar del RENIEC, lo que pone en riesgo a los pacientes, usuarios y profesionales de la salud, ante un posible contagio por coronavirus. En la sala de cuidados intensivos para la atención de aislados por COVID-19, de las 5 camas 3 no contaban con ventiladores mecánicos, este ambiente, además, debería contar con 20 equipos biométricos, exigidos por la norma técnica de salud y solo cuenta con 14. De igual forma en la sala de cuidados intensivos generales, de los 28 equipos biomédicos exigidos, solo cuenta con 14. Lo cual genera riesgos en la atención inmediata y permanente de los pacientes, dijo José Antonio Chilet Manco Contralor regional de Madre de Dios.

