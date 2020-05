Un grupo de 41 reclusos, peruanos, que permanecían detenidos por diversos delitos en la cárcel de Acha, en Arica, fueron liberados y expulsados de Chile por las autoridades de ese país para ser incluidos en el primer grupo de compatriotas repatriados que se encontraban varados en la ciudad fronteriza desde el inicio del estado de emergencia por el COVID-19. Junto a ellos, otros 603 peruanos abordaron los buses para retornar al país.

Las personas expulsadas fueron trasladadas a los hoteles Casa Andina y Gran Hotel Tacna para pasar su cuarentena en Tacna.

El gobernador regional de Tacna, Juan Tonconi, criticó a las autoridades diplomáticas por haber variado la lista de personas que iban a ser trasladadas a Tacna e incluir en el grupo a los reclusos expulsados de Chile, y sobre los cuales las autoridades tacneñas no tenían conocimiento que viajarían hasta que se presentaron en la frontera sur.

“Relaciones Exteriores ha permitido viajar a personas que no estaban en la relación previa y esto no debió pasar”, expresó la autoridad regional precisando que había comunicado su molestia a los funcionarios de la Cancillería.

Toconi agregó que no permitirán nuevamente que hagan variaciones a la relación de personas previamente acordada para viajar de Arica a Tacna, quienes por razones humanitarias esperan volver al país, “a partir de mañana se ha quedado que solamente pasan (la frontera) de acuerdo a la lista”, dijo. Se tiene previsto que más de 1300 personas ingresen al Perú en los próximos tres días por la frontera sur.

-A última hora-

El cónsul general del Perú en Arica, Julio Cadenillas, precisó que fueron 644 personas las que fueron trasladadas a Tacna en el primer viaje que había sido previsto para llevar inicialmente a 555 personas.

Julio Cadenillas decidió el traslado de los reclusos, porque según indicó, le fue comunicada a último momento por las autoridades chilenas, “se nos comunicó a nosotros cuando empezó el operativo y dimos nuestra aprobación porque era necesario trasladarlos también”, dijo a El Comercio.

Son 644 las personas de diferentes ciudades del Perú que se encontraban varadas en Arica las que llegaron a Tacna. (Foto: Gobierno Regional).

El cónsul peruano enfatizó que autorizó el traslado por tratarse de compatriotas que se encontraban en Arica, pero que no iba a permitirse la inclusión de otros reclusos en los traslados posteriores, “no se va a permitir adherir en la relación reclusos o personas procedentes de otras ciudades chilenas”, indicó.

Las autoridades chilenas precisaron que desde la noche previa al traslado los funcionarios de Policía de Investigaciones de Chile iniciaron un operativo para retirar a las personas que se encontraban privadas de su libertad y proceder con la expulsión de ese país.

-Trasladarán 2000 mil peruanos-

Cadenillas mencionó que en total se trasladará aproximadamente 2000 personas varadas en Chile

“Todo lo que se hizo no se puede resumir en 41 personas, hay muchas personas que desde el sábado ya no están sufriendo. He visto dolor, sufrimiento y llanto de personas que quieren regresar a su país como no lo vi en mis 28 años de carrera. Esa gente hoy es feliz en el Perú”, añadió.

Entre los días martes y miércoles más de mil peruanos serán trasladados de Arica a diversas ciudades del Perú. Se tiene previsto que para este el jueves al menos 300 compatriotas residentes en Santiago ingresen al Perú por la frontera sur.

En Tacna hay 341 casos diagnosticados positivos para COVID-19 de las cuales 13 se encuentran hospitalizadas y 5 están en las unidades de cuidados intensivos de los nosocomios locales. Son 114 las personas que obtuvieron el alta epidemiológica y 6 pacientes fallecieron producto de esta enfermedad.

