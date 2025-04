Ser víctima de violencia física o sexual son situaciones terribles y dolorosas que sobre todo en Latinoamérica tienen una incidencia muy alta. Estas experiencias están asociadas a traumas que dejan a los protagonistas en una situación de alta vulnerabilidad emocional. La pérdida de un ser querido es también un evento difícil de superar que deja cicatrices de por vida.

Sin embargo, existe una serie de experiencias como la sensación de inseguridad (aunque no hayamos vivido directamente) o una ruptura sentimental que pueden generar traumas diversos y que en definitiva son el inicio de graves problemas de salud mental. Incluso algunos, al suicidio.

En entrevista con El Comercio, Álvaro Valdivia, psicólogo clínico con especialidad en suicidología, afirma que el concepto de trauma está subestimado en la sociedad y muchas personas consideran esta palabra como exagerada.

De hecho, una de la iniciativas de Álvaro Valdivia, a través de Sentido, el Centro Peruano de Suicidología y Prevención del Suicidio que dirige, es institucionalizar el “Día Internacional de la Prevención del Trauma Psicológico” con el fin de prevenir más traumas psicológicos, las acciones que lo causan y ayudar a las personas que han vivido experiencias dolorosas.

¿Qué entendemos por un trauma psicológico?

Es una experiencia usualmente devastadora, una experiencia discapacitante que pone a la persona al límite, en la cual no pudo afrontarla, no pudo hacer cosas para poderla sobrellevarla de forma sana o de forma segura. Usualmente son experiencias que son muy duras, que nos ponen en situación de mucho peligro y vulnerabilidad.

Lo que se sabe hoy día de estas experiencias traumáticas, es que trascienden lo físico. Lo que hacen es dañar el sistema nervioso, áreas de la corteza del cerebro, la manera como nuestro cuerpo reacciona. Entonces hay muchos síntomas físicos en el trauma que muchas personas pueden interpretar como algo simplemente corporal o médico, pero hoy se sabe que muchas cosas que sentimos en el cuerpo vienen del trauma.

Sin embargo, es difícil medirlo, por ejemplo con estadísticas...

En realidad es un problema de salud pública muy grande, que está muy poco visto y que no está medido estadísticamente porque es difícil que la gente sepa o admita que ha habido una experiencia de trauma. Usualmente se ve por ciertas manifestaciones, por ejemplo, vinculado a un abuso sexual o violación o violencia. Esas situaciones se cuentan como un trauma en sí, pero existen otras también difíciles y dolorosas que no se incluyen como trauma ante la vista de la sociedad. Algunas otras no han sido identificadas por su protagonistas.

¿Cómo se manifiesta el trauma en quien lo padece?

El trauma es una experiencia que habiendo terminado produce sintomatología, típicamente produce estado de alerta, recuerdos que uno no desea, flashbacks, pesadillas, y estar en situación de hipervigilancia a que le pueda volver a pasar. Muchas personas también tienen conductas evasivas, tratan de evitar situaciones que las vuelvan a colocar en un estado de reexperimentación del trauma.

No obstante, una experiencia dolorosa no siempre se convierte en trauma

Las investigaciones contemporáneas señalan que el trauma no depende solo de la experiencia, sino también de los factores personales y de protección de la persona. Por ejemplo, cómo tu cerebro procesó la experiencia. Si por recursos personales el cerebro procesa la experiencia cognitivamente, emocionalmente, corporalmente de una forma saludable, no se producirían los síntomas de trauma. Lo otro es si el entorno te apoya. Si tú después de una experiencia muy fea tienes alguien con quien llorar, alguien que te apoye, que te cuide, se minimiza la probabilidad que se produzca un trauma. Pero si el cerebro no procesa bien la experiencia hay un riesgo muy alto.

¿Cuántas personas se estima que viven o presentan algún trauma psicológico?

Sobre todo en Latinoamérica y en nuestro país los traumas son muy comunes, porque la mayoría de personas ha vivido violencia, robos, asesinatos, negligencias, abandono, abuso sexual, violación, violencia en casa. El trauma no es solo lo que te pasa a ti. El trauma se puede generar por lo que tú ves o le pasa a otras personas, incluso por lo que te cuentan.

En ese sentido, hasta más de la mitad de la población en Perú y Latinoamérica vive con un trauma. Muchos no lo identifican como tal o nunca lo tratan con un profesional.

En ese sentido, consideras que se subestima que alguien diga que tiene un trauma

El concepto de trauma para mucha gente suena como algo exagerado. Lo que pasa es que antiguamente existía solamente el diagnóstico del trastorno de estrés postraumático, pero hoy se habla del concepto de trauma, que es bastante más amplio que solamente el estrés postraumático.

Hay un montón de traumas sobre todo los que se cometen por negligencia, como el abandono, la falta de cuidado, o en la familia cuando nadie te hace caso y sientes que no te escuchan, que te invaliden emocionalmente, eso es súper fuerte también. No todo es golpe, violación o tocamientos, que son muy graves. Hay una serie de situaciones que no se deben normalizar.

Estos traumas pueden llevar a quienes lo padecen incluso al suicidio

El suicidio es multicausal, nadie se suicida por una razón, pero el trauma es un detonante fuerte. Si enumeramos cuáles son las razones más graves, o los factores de riesgo más graves, el trauma es uno de los primeros, pero no es el único.

Hay un estudio muy conocido, el The Adverse Childhood Experiences (ACE), una de las investigaciones más grandes que hizo con casi 18.000 personas. En esta prueba psicológica de 10 preguntas de marcación de experiencias traumáticas antes de los 18 años, todos los pacientes que tuvieron cuatro o más experiencias de trauma en esta prueba tienen 12 veces más posibilidades de suicidarse.

Recientemente lideras una iniciativa de institucionalizar el “Día Internacional de la Prevención del Trauma Psicológico”

Lo primero que estamos haciendo es inicializar una campaña para institucionalizar ese día. Como parte de ello hemos hecho una campaña con videos de personas que han vivido traumas, que cuentan su experiencia. Desde mi área de educación enseño a los profesionales acerca de trauma. Queremos hacer educación, queremos divulgar información sobre lo que es el trauma, sobre por qué sucede el trauma, y que todo eso sea conocido y compartido por todas las personas.

Lo que promovemos fundamentalmente es educación e información valiosa. También es importante que si tú ves que un adulto está muy cerca a tu hijo con otras intenciones, hay que creerle, no hay que invalidarlo. Muchas veces, por ejemplo, el violador no es desconocido, es el padre, el hermano, etc. La prevención es clave.

