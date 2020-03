Ninguna clínica puede descartar el COVID-19 El Ministerio de Salud (Minsa) recalcó que el descarte del virus COVID-19 se realiza únicamente en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud (INS) y no en clínicas u hospitales. Estos establecimientos pueden atender a los posibles enfermos, pero las muestras que tomen deben ser enviadas al INS para su análisis.

El descarte no lo pueden hacer los citados centros, tanto públicos como privados, porque no cuentan con los reactivos necesarios.

Esta información cobró relevancia tras la denuncia que difundió una ciudadana contra la clínica Delgado de Miraflores. Aseguró que intentaron cobrarle S/1.700 por las pruebas de descarte de coronavirus para su hija.

Milagros Pastor contó vía Facebook que a su hija la retiraron de la universidad porque estaba resfriada y le exigieron hacerse un descarte de la enfermedad. Por tal motivo, la llevó a la clínica Delgado, donde la aislaron. Luego, una trabajadora le indicó que el examen del coronavirus costaba S/1.700 y que el seguro privado no lo cubría.

Pastor conversó luego con un médico, quien le explicó que otra solución era enviar una muestra al INS. En este caso, no había costo alguno, según el galeno.

La clínica informó que no realiza el descarte del COVID-19: “En la clínica Delgado se ofrece realizar un panel de virus respiratorios, conocido como FilmArray, que cubre 12 virus respiratorios y 4 tipos de coronavirus, entre los que no se incluye el COVID-19”. Fuentes de este Diario mencionaron que los S/1.700 correspondían a esta prueba y no al COVID-19, y que se habría tratado de un error de interpretación.

VIDEO RECOMENDADO

Crimen en Independencia: la confesión del adolescente asesino de Camila

Confesión del adolescente asesino