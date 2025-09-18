La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña, visitó Tumbes y sostuvo una reunión con el jefe de la Región Policial, Luis Pacheco, para abordar el caso de la suboficial que denunció ser víctima de acoso sexual.

“Como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables nos estamos ocupando de que ella esté bien, así como su entorno familiar. La persona sindicada como agresor se encuentra en Inspectoría. Se está realizando la investigación y esperamos tener el resultado pronto”, refirió.

La ministra también se reunió con los familiares de la denunciante y garantizó la sostenibilidad del apoyo integral que se le viene brindando, de acuerdo con las competencias del sector.

Respecto al caso del docente sentenciado por hostigamiento sexual en agravio a una escolar y que fue puesto en libertad, señaló que es un “hecho repudiable” y que todos “debemos cerrar filas frente a las situaciones de violencia y abuso”.

“Hacemos un llamado a todos los operadores del sistema de justicia para actuar rápidamente, porque no podemos permitir que la violencia continúe de esta forma”, indicó.

En su visita a Tumbes, la ministra recorrió las instalaciones del Centro Emergencia Mujer y Familia Comisaría de la Familia (CEMF), la Unidad de Protección Especial (UPE) y el Centro de Acogida Residencial (CAR) Virgen Inmaculada Concepción.