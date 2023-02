Protestas EN VIVO hoy: últimas noticias de las manifestaciones en todo el Perú

Apurímac: suboficial de la Policía es liberado tras se retenido por manifestantes

El ministro de Educación, Óscar Becerra, afirmó que un grupo minoritario es el que genera la violencia y realiza protestas contra el Gobierno, al señalar que muchas de estas personas “repiten como loros” consignas como la renuncia de la presidenta Dina Boluarte o una reforma constitucional, sin tener idea de lo que piden.

En declaraciones a la prensa durante una actividad, Becerra indicó que “con frecuencia se utiliza la frase el pueblo pide”. “Veinte mil personas, es menos de 1 por 1.000 de los peruanos y ni siquiera sabemos si esos 20 mil quieren lo que sus voceros nos dicen que quieren”, dijo en declaraciones RPP.

El titular de Educación agregó. “Si usted le pregunta a una persona al azar porqué quiere que Dina Boluarte se vaya, no tiene idea ¿Qué quiere cambiar de la constitución? No saben porque ni siquiera la han leído. Estas consigas que se repiten como loros, no son el pueblo”, indicó.

El último jueves, el Ministerio de Educación informó que el 60 % del material educativo distribuido por el sector ya se encuentra en las unidades de gestión educativa local (UGEL) del interior y que el 40 % restante está en camino y llegará a los estudiantes en el tiempo previsto.

En ese sentido se aseguró en las regiones del norte, los textos y materiales están listos para ser repartidos a los colegios y que el resto irá llegando a medida que se vayan desbloqueando las carreteras, y aseguró que nada impedirá el buen inicio del año escolar 2023 el próximo 13 de marzo.

“En este momento no hay nada que amenace el buen inicio del año escolar, pues tenemos medidas de contingencia ante cualquier emergencia. Estamos evaluando los daños que pueden haber causado los huaicos, y aún no tenemos reportes de afectaciones que impidan el inicio de clases”, anotó.