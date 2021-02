Tomando alcohol, con ketes de PBC y gramos de marihuana, cayó Oscar Enrique Narro Correa (46) alias “Cara cortada”, sindicado como el asesino del joven venezolano Orlando Abreu, quien fue acribillado a balazos el pasado 24 de enero a inmediaciones del mercado ex mayorista en Trujillo.

Según información policial, la captura de Óscar Narro ocurrió la mañana de hoy domingo 21 de febrero en el sector Manuel Arévalo del distrito La Esperanza. Allí los agentes detallaron que ‘cara cortada’ estaba libando en compañía de cuatro mujeres.

Sin embargo, al momento de su intervención, policías precisaron que Narro intentó fugarse y agredir al personal con una arma blanca. Segundos después, fue reducido y se le incautó un morral azul.

En este se encontró aproximadamente 0.120 gramos de marihuana y cincuenta ketes con pasta básica de cocaína. “El sujeto fue puesto a disposición del área de homicidios en razón de existir un mandato de detención preliminar por el presunto homicidio del venezolano”, indicó una fuente policial.

Lo ocurrido fue comunicado a un representante del Ministerio Público para iniciar las diligencias de ley en las próximas horas. Como se recuerda, Narro estuvo recluido años atrás en el penal El Milagro e incluso se volvió evangélico.

Su nombre volvió a aparecer en las noticias el 14 de febrero del presente año, día en que se viralizó el video del asesinato de Orlando Abreu.

#LoÚltimo 📢 | Tras una ardua labor de inteligencia, personal policial ubicó y capturó a un sujeto, alias Cara Cortada, quien habría disparado a un ciudadano extranjero, causándole la muerte, en #LaLibertad. pic.twitter.com/3uDxe7QgAw — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) February 21, 2021

Video del asesinato

En las imágenes se ve que un hombre de buzo y gorra azul llega al negocio del joven de 26 años y lo amenaza. “¡Conmigo no te metas! ¡respeta a la gente que te está hablando!”, grita el atacante.

“¿Qué pasó viejo? ¿qué pasó? Yo no me he metido con nadie, yo no me he metido con ustedes”, respondió Orlando Abreu, quien al parecer fue ultimado por un presunto cobro de cupos.

‘Cara cortada’ intenta dispararle en dos ocasiones pero el arma se traba. En ese momento, el joven venezolano se agacha para protegerse detrás del mostrador, pero el hombre se le acerca impaciente, intenta golpearlo y se aleja nuevamente.

“No te metas con la gente que no debes ¡No te metas con la gente!, grita el asesino. Segundos después, el pistolero logra destrabar el arma y dispara dos balazos a Orlando Abreu.

