Se trata de la plataforma “OO” ubicada en el lote Z-2B en la provincia de Talara operada por la empresa Savia Perú. Según la misma compañía, este derrumbe habría sido controlado y previamente informado a las autoridades correspondientes: Ministerio de Energía y Minas (Minem), Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Dicapi). Además, Savia informó que la plataforma OO se encontraba inoperativa y sin producción de petróleo y gas desde junio del 2022 cuando los pozos fueron sellados.

Los dos sucesos, la denuncia del derrame de petróleo y el derrumbe de la plataforma, hicieron que las autoridades acudan a la zona. El 18 de julio, el OEFA indicó que, a simple vista, no se veía presencia de crudo, pero igual se realizó tomas de agua para comprobarlo. Estas estarían listas en 10 a 15 días. Asimismo, sostuvo que se supervisó el desplome de la plataforma OO.

La empresa aseguró que de haber sucedido un derrame de petróleo, no correspondería a sus operaciones.

Por su parte, Osinergmin publicó por redes sociales que estaba supervisando el procedimiento controlado del derribo de la plataforma marina OO. Agregó que “ha verificado que no se produjo vertimiento de hidrocarburo durante el proceso de derribo”.

Sin embargo, pescadores de la zona no están contentos con la situación pues la empresa, en vez de retirar la plataforma OO del mar, la derrumbó. Otros pescadores creen que la plataforma se cayó por sí sola ese 17 de julio: “la plataforma se vino abajo y da pena porque nosotros hemos reclamado en varios talleres a Savia por el mal estado”, dijo Abrahan Almestar, pescador y vecino de la caleta Cabo Blanco.

Derrumbe de la plataforma por parte de la empresa Savia.

Plataforma en mal estado

Abraham Almestar comentó a El Comercio que debido al mal estado en el que estaba la plataforma, cuando se pasaba cerca, se podía escuchar los fierros torciéndose. Luego de eso, dejaron de pasar por ahí con los botes por miedo a que se caiga. “No había mantenimiento”, dijo.

Orlando Mercado, director de asuntos corporativos de Savia, comentó que desde 2021 trataron de reparar la plataforma para que pueda seguir produciendo, pero “encontramos daños en la estructura y, en el proceso de reparación, nos dimos cuenta que era un riesgo”, por esa razón en el 2022 se sellaron los pozos. Tras eso, en junio de este año, la plataforma se “ladeó”, como si una pata se hubiese caído, dijo.

Video filmado por los pescadores antes del derrumbe de la plataforma.

Por este movimiento, se decidió “hacer un derrumbe controlado de la plataforma, ya que no se podía retirar. Era imposible sacarla del mar sin poner en riesgo a las personas que trabajarían en eso”, expresó. Este retiro estaba programado para agosto, pero a raíz dicho ladeo se tomó la decisión de derrumbarla en julio.

El derrumbe, ¿controlado o no?

Para el retiro de una plataforma se necesita un plan de abandono aprobado por las autoridades correspondientes. Estos planes deben ser parte del plan de retiro de la empresa, en este caso de Savia del lote Z-2B, y deben tener un estudio de impacto ambiental, explicó Juan Carlos Riveros, Director Científico de Oceana. “No se puede hacer una remoción controlada si no está en el plan de abandono”, sostuvo.

La misma OEFA indicó en un comunicado que “el 12 de abril de 2022, mediante la Resolución Directoral N° 079-2022-MINEM/DGAAH, el Minem aprobó el Plan de Abandono de la plataforma VV, siendo que en dicho plan no se incluye la Plataforma OO ”. Añadió que a raíz de la emergencia, se está haciendo una supervisión especial para verificar el cumplimiento de las obligaciones de la empresa.

Este Diario consultó con Savia sobre el plan de abandono de la plataforma OO y esta indicó que “no hubo una autorización. Justamente como la plataforma se ladeó tuvimos que proceder como emergencia ambiental . Es decir, proceder al retiro sin autorización específica para ello. Sin embargo, sí procedimos a informar a Oefa, Osinergmin, Dicapi y Minem antes de la realización de la maniobra”.

Derrumbe de la plataforma OO en Cabo Blanco, Talara, Piura.

Riveros explicó que si este no estaba contemplado en el plan de abandono, no era algo planificado. Sin embargo, el derrumbe se podría haber hecho como una medida de emergencia y por eso le denominan “controlado”, dijo.

Para el pescador Abrahan Almestar la situación no ha sido clara. “Nos dijeron que iban a hacer estudios para ver qué hacían, no que la iban a derrumbar. Eso [la plataforma] se fue abajo, es un trabajo complicado [el retiro], no creo que se haya hecho en un día. La vez pasada se derrumbó otra en Lobitos. Esta plataforma estaba a punto de caerse”, dijo.

Por otro lado, Carlos Jacinto Tume, presidente del gremio de pescadores de Cabo Blanco, comentó que el derribo sí fue realizado por la empresa, porque de haber sido una caída natural, por vientos o corriente, hubiese sido un enorme peligro. Sin embargo, aseguró que los pescadores están molestos porque el plan de Savia era retirar la parte de la plataforma en mal estado, no derrumbarla. Es decir, debían sacarla del mar. “Ellos la han derrumbado y eso se ha ido hacia abajo, para nosotros está generando dificultad, ya sea a las especies y nosotros” , expresó.

Impacto ambiental

Los pescadores están preocupados por el impacto ambiental que podría traer esta situación. Riveros explicó que no debería haber un impacto ambiental fuerte por dos razones: lo primero, los pozos de petróleo están cerrados y, segundo, esta plataforma no se ha convertido en un arrecife artificial como otras. Sin embargo, lo que sí podría traer problemas es si el retiro de la plataforma no se hace de manera correcta, pues podría ser un riesgo para la navegación; si pasa un bote podría chocarse.

Sobre las denuncias de lobos marinos muertos en la costa, el especialista comentó que no tiene ningún tipo de relación, pues hay lobos muertos en diversas playas y se debe a la falta de alimento por el ingreso del fenómeno de El Niño y la gripe aviar que afectó a estos animales.

Los pescadores de Cabo Blanco han solicitado a la empresa el retiro completo de la plataforma, que no se quede en derrumbe, pues eso los pone en peligro. Asimismo, han pedido otra reunión con Savia. “Los más afectados somos los pescadores”, dijeron.