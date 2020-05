Unas 100 familias de las islas Taquile y Uros en el lago Titicaca fueron beneficiadas con bolsas de víveres gracias a la ayuda humanitaria recaudada por los ciudadanos. Cáritas del Perú con un equipo de la Marina de Guerra llegaron hasta las referidas islas para aliviar la escasez en la que viven los hogares en esta parte de la ciudad.

Entre los habitantes de dichas islas no se reporta, hasta el momento, ningún contagio por COVID-19. Según sus autoridades, el aislamiento social es celosamente cumplido, especialmente en Taquile, donde está cerrado completamente el acceso para toda persona foránea.

Salvo algunas embarcaciones que salen de la isla para proveerse de alimentos o trasladar algunas personas beneficiarias de programas sociales como Juntos o Pensión 65, no está permitido por ningún motivo el zarpe de otras naves o arribos a la isla.

“Nosotros hemos acordado levantar la cuarentena hasta un mes después que el Gobierno central lo levante para todo el país. Antes del 26 de mayo pasado tomamos ese acuerdo y ahora regirá después del 30 de junio”, dijo a El Comercio, Alberto Quispe Huata teniente gobernador de esa isla.

Ninguno de los hogares que recibieron el apoyo pueden acceder a los bonos otorgados por el Gobierno por falta de acceso a internet. (Foto: Carlos Fernández)

La autoridad manifestó que hay muchas familias necesitadas, pero comprendían que el apoyo no alcanza para todos. “Muchos esperamos ser beneficiarios del bono familiar universal, el problema es que aquí no sabemos cómo inscribirnos, además el internet que tenemos es bajo y quienes tienen conexión en sus celulares no logran ingresar a esas páginas”, refierió.

Quispe Huata señaló que una gran ayuda sería que algún funcionario del gobierno visite a la isla y oriente a sus habitantes para ser beneficiario de dichos bonos entregados por el Gobierno central para los hogares de menos recursos.

-Bolsa de víveres-

“Este es el aporte de instituciones, empresas privadas y personas naturales, hermanos que ponen sus manos en su corazón en un acto de desprendimiento, para llevar ayuda a familias necesitadas de pueblos como las islas Taquile o los Uros”, manifestó el padre Abdón Cruz Huacasi, secretario ejecutivo de Cáritas Puno.

A pesar que el número de familias es mayor en cada una de estas islas, se pudieron beneficiar a 50 hogares de cada lugar. En el puerto Sala Cancha de Taquile, hasta donde arribó la patrullera Moho de la Marina de Guerra al mando del capitán de corbeta Renzo Ybaceta Pomar y jefe de la capitanía de Puerto de Puno, había más familias esperando ayuda.

Cáritas del Perú con la Marina de Guerra llevaron las bolsas de víveres para las familias de menos recursos de la islas del lago Titicaca (Foto: Carlos Fernández).

Las manifestaciones de agradecimiento eran evidentes en sus rostros golpeados por la necesidad. “Por favor, necesitamos más ayuda”, señaló en su agradecimiento el alcalde del centro poblado menor, Gabriel Huata Huata.

-En los Uros-

El alcalde del centro poblado Uros-Chulluni, Hugo Coila Durán, refirió que los 50 beneficiarios fueron seleccionados de entre las 600 familias que viven en las 120 islas que conforman el pueblo de las islas flotantes uros.

“Hemos buscado favorecer a las familias que nunca recibieron ayuda en este tiempo de cuarentena. Otros hermanos nuestros ya recibieron apoyo de otras instituciones como el Ejército y Policía que llegaron antes”, refirió la autoridad

-Campaña “Ayúdanos a ayudar”-

La ayuda humanitaria entregada en ambos lugares, es parte de la campaña “Ayúdanos a ayudar” emprendida por el Ministerio de Defensa, América Televisión, Canal N y Cáritas del Perú, refirió el padre Abdón.

Hasta el momento no se registra ningún caso con Coronavirus en las islas flotantes Uros y Taquile debido al estricto cumplimiento de la cuarentena. (Foto: Carlos Fernández).

Hace unas semanas, similar apoyo fue entregado en otros lugares como la isla Amantaní, indicó el sacerdote y en lo próximos días visitarán los poblados alejados y ubicados en las partes altoandinas de la región.

“La ayuda es poca, pero de buen corazón. Sabemos que el poco alimento que hoy entregamos durará poco, pero es un paliativo para estos momentos duros”, refirió el padre Abdón.