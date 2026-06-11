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Lucio Ccallo dijo: “Vamos a marchar a Lima para impedir que el fujimorismo triunfe, no vamos a aceptar su triunfo”. Foto: composición GEC
Lucio Ccallo dijo: “Vamos a marchar a Lima para impedir que el fujimorismo triunfe, no vamos a aceptar su triunfo”. Foto: composición GEC
Por Redacción EC

El dirigente gremial Lucio Ccallo Ccallata anunció el inicio de una huelga indefinida en la región Puno, y advirtió el bloqueo del puente internacional de Ilave, ubicado en la provincia de El Collao. El anuncio se formuló este miércoles en el contexto del escrutinio oficial de sufragios que desarrolla la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

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