El dirigente gremial Lucio Ccallo Ccallata anunció el inicio de una huelga indefinida en la región Puno, y advirtió el bloqueo del puente internacional de Ilave, ubicado en la provincia de El Collao. El anuncio se formuló este miércoles en el contexto del escrutinio oficial de sufragios que desarrolla la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) correspondientes a la segunda vuelta presidencial.

Dirigentes sociales de Puno pidieron que Lucio Ccallo ya no participe en la convocatoria a protestas contra el gobierno por sus nexos con el Movadef y por temor de que 'terruqueen' las manifestaciones. (Foto: Composición/EFE/Radio Excelente)

Ccallo Ccallata, quien se desempeña como jefe de la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha (CNUL) y ejerce funciones directivas en la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú (Fenatep), justificó las futurama acciones bajo el argumento de que existe una presunta concertación para desconocer los resultados de las urnas en el sur andino.

En declaraciones para el corresponsal del sur de La República, el dirigente sindical manifestó el rechazo de sus bases a las cifras actuales del conteo general y aseguró que “el fraude está en marcha, maquinado por la embajada de Estados Unidos, por la ONPE y el fujimorismo. Pretenden quebrar la voluntad popular. Más de 83% de puneños hemos votado por Roberto Sánchez y la libertad de Pedro Castillo. Por eso hoy nos declaramos en huelga indefinida”.

Asimismo, el Ccallo advirtió que la estructura vial fronteriza permanecerá intransitable para el comercio y el transporte como medida de presión, y adelantó coordinaciones para trasladar delegaciones hacia la capital de la República: “Vamos a marchar a Lima para impedir que el fujimorismo triunfe, no vamos a aceptar su triunfo”.

Antecedentes y filiación al Movadef

De acuerdo con los registros de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional del Perú, Lucio Ccallo Ccallata se encuentra identificado en las actas partidarias como secretario del Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef) en la provincia de El Collao. El dirigente suscribió los planillones de adherentes de dicha agrupación durante su proceso de intento de inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones en el año 2011.

Firma, nombre y huella digital de Lucio Ccallo Ccallata.

En el ámbito sindical magisterial, fue presidente del Comité Nacional de Lucha del Conare-Sutep y participó en la huelga docente del año 2017 junto al expresidente Pedro Castillo. Además, es parte del entorno del candidato presidencial Roberto Sánchez, con quien, según Perú 21, llegó a un acuerdo político suscrito el pasado 12 de mayo entre el partido Juntos por el Perú y las facciones de la Fenatep para el apoyo de la campaña electoral en la zona sur del país, a cambio de la liberación de presuntos presos políticos.