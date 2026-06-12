Resumen

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Por Redacción EC

En la región Puno, las autoridades no dan tregua a las mafias de contrabandistas, y prueba de ello es que esta semana interceptaron dos millonarios cargamentos de cigarrillos ilegales que tenían como destino Lima.

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