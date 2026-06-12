En la región Puno, las autoridades no dan tregua a las mafias de contrabandistas, y prueba de ello es que esta semana interceptaron dos millonarios cargamentos de cigarrillos ilegales que tenían como destino Lima.

En un primer operativo, tras una persecución en la que participaron varias unidades de la Policía, se intervino en el centro poblado Santa María de Ayabacas, Puno, un camión con más de 6 millones de soles en cigarrillos de contrabando.

Las 600 cajas de cigarrillos de la marca Golden Beach habían sido acondicionados en la cabina y en la carga del camión de placa Z3A-807, que había partido desde la frontera con Bolivia, y tomó rutas alternas para burlar los controles de las autoridades.

Al ser sorprendido por agentes del Área de la Policía Fiscal, el chofer intentó huir, iniciándose una persecución a la que se sumaron patrullas de la Unidad de Emergencia y del Escuadrón Verde de Juliaca.

El conductor del vehículo no contaba con documentos que acrediten el ingreso legal de los cigarrillos, por lo que estaría incurso en la presunta comisión del delito de contrabando.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por la autoridad aduanera, el bien incautado tendría un valor aproximado de S/ 6′000,000.00 (seis millones de soles), dicho monto que supera el umbral establecido por la normativa vigente para la configuración del presunto delito aduanero de contrabando.

De otro lado, agentes de Aduanas y la Policía Nacional intervinieron en la carretera Juliaca-Huancané un camión que trasladaba cerca de un millón y medio de cigarrillos de las marcas Golden Beach, Carlyle, Inca, entre otros.

La Policía Nacional del Perú reafirma su compromiso de continuar ejecutando operativos estratégicos y permanentes para combatir los delitos aduaneros, contribuyendo a la protección de la economía nacional y al fortalecimiento de la seguridad ciudadana, en estricto respeto del marco legal vigente y los derechos fundamentales de las personas involucradas.

Se supo que los cigarrillos son de fabricación paraguaya, y eran ingresados al país por mafias de contrabandistas que operan en coordinación con organizaciones criminales transnacionales.