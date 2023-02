Este regreso progresivo a las actividades en la Llaqta se produce luego que el Mincul, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, anunciara que la reapertura será en las mismas condiciones, horarios y circuitos establecidos.

#Comunicado | 📢 El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, se dirige a la opinión pública para informar lo siguiente: pic.twitter.com/VOYZFQg2rg — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) February 15, 2023

El Mincul indicó que está recibiendo solicitudes de devolución de dinero por el importe de pago de los boletos para las personas que compraron y no pudieron ingresar al santuario (desde el 21 de enero) debido al cierre del lugar por la coyuntura.

Además, esta cartera ha dispuesto que los visitantes que tengan sus entradas compradas con fechas desde el 1 de enero de 2023, puedan ingresar sin ningún inconveniente. Solo deberán presentarse en las puertas de la Llaqta de Machu Picchu con el ticket no utilizado. Por otro lado, la entidad enfatizó en que no está permitida la reprogramación o el adelanto de una visita si el pase tiene una fecha posterior a la de hoy (15 de febrero).

Comunicado sobre cómo reprogramar entradas a la Llaqta de Machu Picchu.

Un informe publicado en este Diario alertó que debido a la crisis social y política que afronta el país, a nivel distrital en Machu Picchu se ha estimado una pérdida de S/2 millones diarios y a nivel regional S/ 7 millones, según información de la Cámara de Comercio local. Además, resaltó que un aproximado de 7.500 familias del distrito y comunidades de Machu Picchu (Aguas Calientes) se han visto afectadas por el cierre temporal de los sitios turísticos.

El vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco, Juan Stoessel, proyecta que este panorama cambie para los próximos días, siempre y cuando no se presenten nuevos conflictos sociales que alteren el orden público eliminando garantías de seguridad.

“Lo que no puede suceder es que algún frente de defensa; ya sea de los agricultores, transportistas o universitarios, se le ocurra volver a cerrar el acceso a las carreteras o de tren para las visitas a Machu Picchu porque eso sería un golpe mortal. Ya se le está informando al mundo que está reabierto el santuario y tener que anunciar que de nuevo se vuelve a cerrar será muy malo para el turismo del Perú y el Cusco”, dijo.

Movilidad

PeruRail, empresa que opera la ruta sur y sur oriente del país, informó a las personas que deseen transportarse en el tren que desde hoy hasta el 19 de febrero se retomarán las operaciones de su servicio bimodal (bus+tren) desde y hacia la ciudad del Cusco. Además, ampliarán las frecuencias de los trenes mixtos (coches locales + turísticos) haca y desde Machu Picchu.

Horarios de trenes. Fuente: PeruRail

De querer subir a Machu Picchu caminando, en Aguascalientes se puede consultar con alguna empresa turística para realizar la ruta. Los precios oscilan entre $15 a $40. El trayecto dura aproximadamente 2 horas de subida y 1 hora y media de bajada.

Por su parte, para llegar a Cusco desde Lima se puede viajar en avión o bus. El viaje por tierra dura un aproximado de 29 horas. Según la temporada, los precios pueden variar, pero usualmente no supera los S/ 300.

Hasta la mañana de hoy, la región Cusco y Puno registraban un total de 33 puntos terrestres con tránsito interrumpido según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutrán).

[Actualización, 08:00 h.]#SutranInforma | Las regiones Puno y Cusco registran un total de 33 puntos con tránsito interrumpido.

✅ Revisa el estado de las vías nacionales en tiempo real en nuestro #MapaInteractivo: https://t.co/aLbXiSa9EU pic.twitter.com/rTzGSeNMWF — SUTRAN PERÚ (@sutranperu) February 15, 2023

Por otro lado, el aeropuerto internacional Alejandro Velasco Astete de la ciudad del Cusco se encuentra operativo. Según información de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial S.A. (Corpac), el arribo de los vuelos va desde las 6:00 a.m. hasta las 21:50 p.m.

Turismo

Durante la mañana de este primer día de apertura, diversos medios televisivos mostraron largas colas en la localidad de Aguas Calientes para adquirir boletos para buses, el tren y el ingreso al santuario. Sobre esto último, los boletos se pueden adquirir virtualmente a través de la página oficial Machupicchu. En ella se pueden visualizar los horarios, información sobre los tipos de recorridos y costos.

La primera hora de ingreso va desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 a.m., los horarios tienen un intervalo de una hora y el último corresponde a las 2:00 p.m. a 3:00 p.m. En tanto, las tarifas según la página web son: adulto S/152.00, estudiante S/77.00, menor S/70.00. No obstante, los precios y horarios pueden variar según el circuito. Para más información y detalles, puede dar clic aquí: https://www.machupicchu.gob.pe/

También se pueden comprar de manera presencial en la sede de la Dirección Desconcentrada de Cultura en Cusco (Calle Maruri) y en Machupicchu Pueblo. El aforo diario es de 4044 visitantes.

Para muchas familias, el turismo ✈️ es una herramienta de trabajo 💪, un motor de desarrollo y el sustento que necesitan para vivir. 🗻🇵🇪#TUVIAJEDACHAMBA #CULTURATURISTICA pic.twitter.com/6ubPVt6PsN — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) February 14, 2023

En comunicación con El Comercio, Stoessel anunció que a través de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) se ha lanzado una campaña para promocionar el turismo interno. Esta es “Estás a un clic de distancia”, donde se ofrecen vuelos nacionales desde $ 20. Asimismo, en la página oficial de ‘Y tú que planes’ de la misma comisión se pueden encontrar paquetes turísticos para llegar a Cusco y Machu Picchu.

Para evitar estafas con pasajes terrestres, aéreos o paquetes turísticos, se recomienda verificar que las agencias que los ofrecen estén dentro del Directorio Nacional de Prestadores de Servicios Turísticos Calificados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

#Logros👏| A través de @Promperu se lanzaron campañas para promocionar el turismo interno. Una es "Estás a un clic de distancia" que consistió en ofrecer vuelos nacionales desde $ 20. Cerca de 80 mil turistas se han beneficado viajando al interior del país.#UnidadPazYDesarrollo pic.twitter.com/59HRD9HDrw — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) February 13, 2023

Los comercios y hoteles en Cusco se encuentran operativos en su mayoría. No obstante, el vicepresidente de la Cámara de Turismo de Cusco anunció que aún el 90% de los hoteles están cerrados. “Si no hay hoteles, no hay turismo y sin esto último todo está cerrado”, dijo. Es por ello que es importante que el turismo se retome progresivamente en la región con miras a la campaña de Semana Santa donde se proyecta una mayor llegada de turistas internos y extranjeros.

Posible paro

La Coordinadora de Organizaciones Sociales del Cusco acordó que se aperturará, durante los fines de semana, los pases en las vías de la región para el correcto reabastecimiento y tránsito general. Además, convocó a la población a unirse nuevamente al paro del 17 al 20 de este mes. Por otro lado, la coordinadora declaró personas no gratas a los cinco congresistas de la región cusqueña.

Comunicado sobre el llamado al paro en Cusco.