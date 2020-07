Del 16 de marzo al 30 de junio se han identificado 915 casos de mujeres desaparecidas en el Perú. De esta cifra 315 se trata de mujeres adultas (34%), mientras que 600 de niñas y adolescentes (66%). Este reporte, dado a conocer por la Defensoría del Pueblo, ha causado la preocupación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que pidió una investigación diligente de los casos, bajo un enfoque de género.

Ante esta situación, la doctora Eliana Revollar, adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, indicó a El Comercio que existen medidas pendientes de ser implementadas para lograr una búsqueda efectiva de las personas, como lo son el portal y el registro de personas desaparecidas por parte del Ministerio del Interior.

“Es una cifra preocupante. Hemos estado insistiendo desde enero en todos los instrumentos que hacen falta para que el sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas pueda funcionar, así como el portal web. Esto, a fin de que haya un registro que permita tener con exactitud cuántas de estas personas han aparecido (ya sean vivas o muertas) y cuántas siguen en la condición de desaparecidas”, dijo.

Vale precisar que el portal facilitará la intervención de organizaciones y miembros de la ciudadanía en la búsqueda de las mujeres afectadas por esta problemática. Asimismo, proporcionará a las personas información fiable y en un lenguaje sencillo sobre cómo proceder ante estos casos.

“Bien hace la CIDH en llamar la atención sobre esta problemática porque cada año ha habido un caso que he ha gatillado la respuesta del Estado, pero lo que nosotros requerimos es que haya una respuesta institucional. Hay un desafió del Mininter para tener un registro nacional que permita contar con estadística y se tenga una cifra final de la desaparición de mujeres a manos de particulares que puede tener vinculación con otros delitos”, comentó Revollar.

Funciones de algunas entidades

La representante de la Defensoría del Pueblo señaló que el referido portal web permitir que no solo la Policía Nacional sino toda la sociedad en su conjunto se avoque a la búsqueda de la persona que es reportada como desaparecida.

“A quien le corresponde estar en contacto con la víctima, saber si apreció o no, es a la Policía Nacional. Es a partir de las denuncias que generan una nota de alerta en el portal de la PNP que nosotros hemos empezado a hacer un registro propio”, explicó.

Por otro lado, agregó que en el caso de que la mujer haya decidido de irse del hogar, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) tendrá que comprobar, en caso haya denuncia, si fue debido a algún caso de violencia familiar a fin de tomar medidas preventivas.

“Esperemos que haya una fecha cierta de funcionamiento de este registro. Lo que si hemos visto es que el MIMP está haciendo el intento para buscar a las familias de esas personas desaparecidas para darles el soporte psicológico y emocional”, refirió Revollar.

Atención rápida

La Defensoría precisó que de 116 feminicidios ocurrido el año pasado, en 10 casos previamente se había reportado la desaparición de la mujer. En este año, hasta el 27 de julio, han habido 102 muertes violentas de mujeres, de las cuales 70 corresponden a feminicidio y en 19 de estas se reportó la desaparición de la víctima. “Es un fenómeno que puede cobrar la vida, y en algunos casos el autor del crimen es quien reporta la desaparición”, dijo la especialista.

Otras institución a la que le corresponde un rol en esta problemática es el Ministerio Público, que en el caso de mujeres adultas víctimas de violencia debe generar una nota de alerta luego de 72 horas de su desaparición. A la fecha, desde el 2018, año desde que le compete esta función, no ha generado una sola alerta.

Por último, Revollar destacó que es necesario que el personal policial de las comisarias sea capacitado. “De nada nos sirven las estadsíticas si los canales de denuncias no so efectivas y si el trabajo de búsqueda no es inmediato”, puntualizó.