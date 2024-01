El inicio de la temporada de lluvias ha incrementado hasta diez veces el caudal de los ríos de la costa norte y centro del país respecto a fines de noviembre. El monitoreo hidrológico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) evidencia que los aumentos más significativos se registran en Piura, Tumbes y La Libertad y Lima, regiones con más de 469 mil personas que viven en riesgo muy alto ante inundaciones.

En Piura, donde el martes falleció una mujer debido a la caída de un huaico por fuertes lluvias en la provincia de Huancabamba, el río del mismo nombre triplicó su caudal respecto al mes de noviembre. De 8.25 m3/s pasó a 27.66 m3/s para el miércoles 3 de enero. Pese a este aumento, todavía se encuentra dentro del umbral amarillo de capacidad. Actualmente está vigente un aviso de lluvias de moderada a fuerte intensidad en la sierra de esta región hasta el sábado 6 de enero.

El río Tumbes, por su parte, ha aumentado su caudal en 517% desde noviembre, pasando de 51.64 m3/s a 318.64 m3/s. Este aumento, aunque también está muy por debajo del umbral rojo (1.000 m3/s), ya ha inundado 20 hectáreas de cultivo de plátanos en el distrito Pampas de Hospital. Los agricultores de este sector denunciaron a Radio Exitosa que la primera crecida del año pone en evidencia que los trabajos de prevención han sido insuficientes. En esta región, el porcentaje de ejecución del Presupuesto para la reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres (Programa 068) cerró el 2023 con un avance del 85.7%, quedando casi 10,5 millones de soles por ejecutar por parte del Gobierno Regional.

En la región Lima el río que más ha subido de caudal desde noviembre es río Mala, en Cañete, que ya está por encima de la mitad de su capacidad. De 7.27 m3/s pasó a 91.89 m3/s y se acerca al umbral rojo de 110 m3/s (incremento de 1164%). El río Rímac, mientras tanto, ha triplicado su cantidad de agua: de 19.10 m3/s en noviembre a 60.51 el 3 de enero en la estación Chosica. En este distrito, el alcalde Oswaldo Vargas ha expresado su preocupación por este incremento y por la falta de trabajos de prevención por parte del gobierno central. “Todavía estamos a un nivel de 72% de descolmatación de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y aún no ha empezado la Autoridad Nacional del Agua (ANA) con los trabajos de mitigación de riesgos en las quebradas. Me dijeron que van a empezar en enero, pero las lluvias ya han empezado con fuerza”, denunció la semana a RPP.

Alerta por la crecida del río Rimac que podría afectar al Puente Girasoles (Morón) en el distrito de Lurigancho-Chosica, cuya estructura se encuentra afectada por anteriores aumentos de caudal en temporada de lluvias. / julio reaño

El río Chillón, que recorre los distritos de Lima Norte, pasó de 2.94 m3/s en noviembre a 16.64 m3/s, es decir, cinco veces más respecto a fines de noviembre. El caudal de este río superó el umbral naranja el lunes 1 de enero, cuando llegó a 21.94 m3/s. El río Lurín, por su parte, subió a 3.29 a 12.47 m3/s.

El ingeniero César Pantoja, especialista en hidrología del Senamhi, explico que este incremento de caudal es habitual en la temporada de verano debido a la ocurrencia de lluvias en la sierra, donde nacen los ríos que desembocan en el Pacífico. Los picos más altos, sin embargo, suelen presentarse en los meses de febrero y marzo.

“En los meses de verano llueve en la región sierra del país y eso coincide con el aporte de agua en las zonas altas de las cuencas. En Lima, por ejemplo, ha estado lloviendo desde el fin de semana pasado y por eso los ríos han aumentado de caudal”, dijo a El Comercio.

Si bien el aumento en los ríos Rímac, Chillón y Lurín se encuentra por encima de lo normal por el momento no hay peligro de desborde. Se espera un mayor incremento en los próximos días debido al aviso meteorológico vigente de lluvias hasta el sábado. “Este mes de enero se está mostrando un poco más lluvioso que el año anterior y por eso estamos viendo con más frecuencia estos eventos en los primeros días mes, pero es propio de la temporada. Las cuencas se saturan según la frecuencia y magnitud, lo que puede generar que se activen quebradas y hayan huaicos”, añadió.

Senamhi cuenta con tres umbrales hidrológicos, siendo el primero el amarillo, es decir, con condiciones normales con posibilidad de incrementar el nivel. El nivel naranja es cuando existe una tendencia ascendente en los caudales de los ríos, mientras que el nivel rojo advierte condiciones de posibles inundaciones.

Puentes en riesgo

Aunque recién inicia la temporada de lluvias, el incremento del caudal de los ríos Rímac y Chillón, que apenas ha superado la mitad de su capacidad máxima, pone en riesgo a la población que debe cruzar precarios puentes peatonales.

En el límite de los distritos de Puente Piedra y Comas, los vecinos del sector Tambo Río deben cruzar un puente que se sostiene con vigas enclavadas en un borde frágil que se desmorona con el aumento del caudal. Jaime Limonchi, gerente de Gestión de Riesgos de Puente Piedra, explicó que se trata de una estructura construida en el año 2009 por el municipio de Comas que ya colapsó durante el Fenómeno de El Niño Costero del 2017.

Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra Vecinos de Comas y Puente Piedra en riesgo por el estado crítico del puente peatonal que une ambos distritos en el sector Tambo Río. 1 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra El puente peatonal fue construido en el 2009 por el municipio de Comas. 2 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra La estructura ya colapsó en el 2017 por el aumento del caudal del río Chillón debido al Niño Costero. 3 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra La Municipalidad de Puente Piedra pide a la MML que intervenga para mejorar el estado de la estructura. 4 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra Un lado del puente peatonal se sostiene con vigas de metal y tablas sobre la ribera que se desmorona con el incremento del caudal. 5 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra El otro lado está sostenido en una estructura de cemento asentada sobre el lecho del río. Esta también ha sido afectada por el aumento del agua. 6 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra El caudal del río Chillón superó el umbral naranja el lunes 1 de enero, cuando llegó a 21.94 m3/s. Su máxima capacidad es 27.45 m3/s. 7 / 8 Precario puente peatonal pone en riesgo a vecinos de Comas y Puente Piedra El caudal del río Chillón superó el umbral naranja el lunes 1 de enero, cuando llegó a 21.94 m3/s. Su máxima capacidad es 27.45 m3/s. 8 / 8

“El municipio de Comas realizó el proyecto de mejoramiento porque es usado por sus propios vecinos, principalmente. Por eso, el mantenimiento está a cargo de ese distrito. En el 2023 volvió a ser afectado. Nosotros de todas formas realizamos trabajos de limpieza y descolmatación en nuestra margen del río”, dijo a El Comercio. Respecto a los trabajos en el sector de competencia de Puente Piedra, el funcionario señaló que con recursos propios solo han podido descolmatar 1.4 km de recorrido del río Chillón, pero queda pendiente un tramo de 4 km.

“Puente Piedra no recibió una partida presupuestal extraordinaria como sí lo hicieron nuestros vecinos de Carabayllo y Comas. No entendemos qué criterios tomaron para no hacerlo, recién en octubre del año pasado nos incluyeron en la declaratoria de emergencia, pero sin recursos extraordinarios pese a que lo pedimos a PCM, al MEF y nada. La Autoridad Nacional del Agua (ANA) lamentablemente no ha realizado ningún tipo de labor pese a que nos reunimos en mesas de diálogo desde junio. Mes a mes nos dicen que ya lo harían, pero no han cumplido su calendario”, lamentó.

Solicita la intervención de la Municipalidad Metropolitana de Lima para que pueda apoyar en la mejorar del puente que une ambos distritos. Este Diario solicitó un vocero de la Municipalidad de Comas, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta.

Puente Huampaní en riesgo por crecida de río Rímac El puente Huampaní, enChaclacayo, cuya estructura está en mal estado, amenaza con colapsar con la crecida del río Rímac. 1 / 4 Puente Huampaní en riesgo por crecida de río Rímac Unas 5 mil personas que viven en la parte alta de Huampaní transitan por el puente. Está cerca al colegio Mayor de la Presidencia de la República. 2 / 4 Puente Huampaní en riesgo por crecida de río Rímac El puente es utilizado por peatones y mototaxis. 3 / 4 Puente Huampaní en riesgo por crecida de río Rímac El puente muestra evidentes signos de oxidación e incluso tiene advertencias de no pasar. 4 / 4

Esta situación se repite en el puente peatonal Huampaní, ubicado en Chaclacayo, cuya estructura deteriorada y con evidentes muestras de oxidación debió repararse por parte del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En febrero del año pasado, esta cartera informó que estaban en la etapa final de la adquisición de tres inmuebles y liberación de interferencias para facilitar la construcción de la obra. Pese a ello, la obra no ha terminado y la población la sigue utilizando por necesidad aunque el incremento del caudal del río Rímac pone en riesgo a la estructura. La noche del martes, el el ministro de Transportes, Raúl Pérez Reyes, estimó en Canal N qque la estructura definitiva estará culminada recién para abril de este año. La obra debía acabar hace tres meses pero “por una serie de retrasos contractuales y problemas” no se dio.

Aviso de lluvias

Senamhi mantiene dos avisos meteorológicos por lluvias de moderada a fuerte intensidad en distintas zonas del país. Para la selva peruana se esperan precipitaciones desde el jueves 4 al sábado 6 de enero.

De acuerdo al aviso meteorológico N° 002, con nivel de alerta naranja, se prevén acumulados de lluvia cercanos a los 50 mm/día en la selva norte, sobre los 55 mm/día en la selva central y valores alrededor de los 60 mm/día en la selva sur. Este aviso comprende las regiones de Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junin, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno, San Martín y Ucayali.

“También se han tenido incrementos importantes en ríos de la selva como el río Huallaga en Huánuco y Tingo María, donde alcanzó el umbral naranja”, indicó Pantoja.

Para la sierra peruana, Senamhi pronostica precipitaciones (nieve, granizo, aguanieve y lluvia) de moderada a fuerte intensidad también hasta el 6 de enero. El aviso meteorológico N° 001 informa que se espera la ocurrencia de granizo en zonas por encima de los 2.800 m s. n. m. y nieve en localidades sobre los 4000 m s. n. m., de la sierra centro y sur. Estas precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, se prevé lluvia dispersa en distritos de la costa norte y centro”.

Mañana, jueves 4 de enero, se esperan acumulados de lluvia próximos a los 25 mm/día en la sierra norte, de alrededor de 20 mm/día en la sierra centro y valores cercanos a los 25 mm/día en la sierra sur. El aviso Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín y,Tacna.

Asimismo, el Centro de Operaciones de Emergencia (Coen) ha informado que existe un aviso de corto plazo ante posible de activación de quebradas hasta el jueves 4 de enero. Las regiones que se encuentran en alerta roja son Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

🔴 #COENInforma

En diversas provincias de los departamentos Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno se prevé #ActivaciónDeQuebradas (nivel rojo) hasta el 4/1, según @Senamhiperu. Conoce más aquí ⤵️ pic.twitter.com/159RKm2Snr — COEN - INDECI (@COENPeru) January 3, 2024