La Corporación Educativa San Ignacio de Loyola, Caja Huancayo y la Unión de Gremios buscan reconocer el valor y compromiso del personal policial que vela por la seguridad y la paz social en el país a través del premio nacional “Policía Soy”.

El concurso dará visibilidad a historias reales de policías en ejercicio, quienes enfrentan el crimen organizado, el terrorismo, la trata de personas, la delincuencia y otras amenazas que, muchas veces, ponen en riesgo su vida.

Las historias son contadas en primera persona por sus protagonistas, mostrando la vocación, entrega y sentido del deber de quienes protegen a la ciudadanía en distintas regiones del país.

Los ciudadanos podrán conocer las 16 historias seleccionadas y votar por sus favoritas a través de la web del concurso https://policiasoy.pe . La participación estará abierta a nivel nacional.

Los relatos provienen de regiones como Apurímac, La Libertad, Lima, Ucayali, Madre de Dios y el VRAEM, zonas donde el trabajo policial enfrenta retos complejos y, en muchas ocasiones, poco visibilizados.

Las dos historias más votadas recibirán un reconocimiento especial: el primer lugar ganará un departamento gracias a Caja Huancayo, y el segundo, un automóvil otorgado por la Asociación Automotriz del Perú. La votación estará abierta hasta las 11:59 p. m. del domingo 24 de agosto.

Raúl Diez Canseco Terry, fundador presidente de la Corporación Educativa USIL, resaltó la importancia de rendir homenaje a la mayoría de policías que sirven con honor y compromiso silencioso.

Con este premio, los organizadores buscan fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y la Policía Nacional, destacando ejemplos de servicio que merecen ser conocidos, valorados y celebrados en todo el Perú.