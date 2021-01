Conforme a los criterios de Saber más

Tras las más recientes medidas dictadas por el Gobierno en medio de una segunda ola de contagios, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Servando García, habló con El Comercio sobre la situación de su región, Piura, y también sobre las cuarentenas totales y la restricción de viajes interprovinciales.

¿Las nuevas medidas adoptadas por el Ejecutivo ayudarán a controlar esta segunda ola de contagios?

En reuniones de hace 8 o 10 días tuvimos una conversación con la ministra de Salud (Pilar Mazzetti) y la primera ministra (Violeta Bermúdez) respecto a las medidas que se deberían ir adoptando cada 15 días. Cada región ha emitido a través de su Diresa o Geresa un informe técnico correspondiente. Por eso es que se han dado medidas focalizadas.

¿Es decir, la decisión del Gobierno se tomó en función de lo que cada región ha reportado?

Entiendo que es así, porque estamos en coordinación permanente con el Minsa. Estos informes técnicos han servido de apoyo para tomar la decisión del Ejecutivo.

¿Están de acuerdo con la cuarentena total en Lima y nueve regiones del país?

Son medidas extremas que van en salvaguarda de la vida y de la salud. Pero una cuarentena estricta debe obedecer a una evaluación continua, porque va a ser muy difícil que la población la acate. No nos ayudaría mucho el hecho de tener una cuarentena severa, si la población no la acata. En la primera ola, la cuarentena total se cumplió el primer mes y luego, la misma población no pudo seguir acatando, porque hay una población que vive del día a día.

¿Pasará lo mismo en esta segunda ola?

Es un tema de evaluación continua. Soy médico y respeto las opiniones de los colegas, a nivel técnico. Tendríamos que evaluar de manera bastante detallada el tema de una cuarentena tan estricta. Hay que buscar un punto de equilibrio entre la salud y el tema económico, porque para un sector de la población podrá cumplirla, pero el 70% de nuestra economía es informal.

Está de acuerdo con el cierre del transporte interprovincial en las regiones con riesgo extremo, como Lima Metropolitana y Callao. El año pasado, frente a una medida parecida, los informales invadieron las carreteras.

Como Estado podemos dar muchas normas muy severas. Aquí tiene que haber una evaluación muy fina que nos lleve a tomar una decisión; no vaya a ser que por un lado se prohíba el transporte formal y esto se convierta en caldo de cultivo para que los informales hagan de la suya.

El martes, el presidente Francisco Sagasti anunció las nuevas medidas para detener la segunda ola del coronavirus. Entre estas medidas, se dispuso que nueve regiones, incluida Lima Metropolitana y Lima provincias, debían acatar una cuarentena total. (Foto: Andina)

¿Las medidas para Piura, en riesgo alto, son coherentes con lo que está pasando? ¿No se requiere una cuarentena más estricta en esta región del norte?

Estamos saliendo de una cuarentena estricta. Durante 15 días nos pusieron restricciones los días domingos con inamovilidad. Estábamos desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana en cuarentena total. Pero esto es dinámico. En los últimos cuatro días se ha visto una tendencia a la baja en el número de infectados. Por el momento contamos con la suficiente cantidad de oxígeno debido a que la región cuenta con 7 isotanques (5 contratados por el gobierno regional y 2 de Essalud), con capacidad para 10 mil metros cúbicos de almacenamiento, equivalen a 1.000 balones de oxígeno en cada uno. Además hemos puesto en Sullana una planta generadora de oxígeno y otra con apoyo de la sociedad civil de Huancabamba. Tenemos disponibilidad de oxígeno. Hay, también, una empresa privada que tramitó sus permisos en la primera ola que utilizó el 20% para la región y el otro 80% era enviado a otras regiones como Lima, San Martín, Amazonas, Cajamarca, Chiclayo, Tumbes y Trujillo.

¿Cuál es la disponibilidad de camas UCI en Piura?

En este momento estamos en 103 camas UCI y hasta la mañana del sábado 27 de enero había tres camas UCI disponibles, pero como usted sabe eso es un tema de evaluación hora tras hora.

Tres disponibles de 103 es un colapso

Sí, pero el tema de las UCI es difícil de manejar. Ayuda, pero no nos resuelve el problema. Se debe fortalecer el nivel de atención con masificación de pruebas moleculares y antígenas, fortalecer los equipos de respuesta rápida de modo que se identifique tempranamente a los pacientes y se les dé el tratamiento oportuno y no lleguen a UCI, puesto que pocos son los que se recuperan.

¿Cuánto ha hecho el Minsa por fortalecer el primer nivel de atención?

Hemos tenido una reunión en la comisión de salud intergubernamental donde se ha pedido el apoyo económico y apoyo con la masificación de pruebas antigénicas y moleculares. Hemos recibido un apoyo, pero siempre hay dificultades sobre todo en el tema administrativo y logístico. Lo estamos trabajando de la mano entre gobierno regional y nacional.

Cómo se reflejan estas dificultades administrativas en la atención de pacientes

En la primera ola, abandonamos el primer nivel de atención. Tuvimos colapso total en los hospitales y obviamente de las UCI. Ahora tenemos que fortalecer adecuadamente el primer nivel.

En su momento, la ministra Mazzetti dijo que los gobiernos regionales tenían sus planes de segunda ola. ¿Están funcionando esos documentos?

Tenemos planes. Pero el tema es presupuestal. La información es que todos los gobiernos regionales tenemos un plan de segunda ola, algunos de ellos bordean los S/180 millones o S/200 millones para aplicarse en los 12 meses del 2021. Piura supera los 350 millones de soles, aunque según la última actualización bordea los S/500 millones.

¿Les han desembolsado recursos para ejecutar estos planes?

Últimamente, los 25 gobiernos regionales han recibido S/150 millones. A algunos les ha tocado S/6 millones, S/8 millones, S/12 millones, según el tamaño poblacional.

Se cuestiona que haya gobiernos regionales que no gastan con eficiencia

Ahí hay un doble mensaje. Por ejemplo, los sueldos no los podemos pagar en un solo mes. Si recibo recursos para cancelar sueldos, debo reservarlo hasta diciembre. No puedo yo pagarle los 12 meses por adelantado a un trabajador. Entonces, eso se refleja en gasto. Tenemos que ir gastado de manera oportuna, adecuada. Como región hemos invertido en la lucha contra el COVID más de 100 millones de soles (80 millones la región y el resto el Minsa). Es un gasto considerable.

Vemos todos los días a cientos de personas haciendo largas colas para conseguir oxígeno, pese a que ya habíamos vivido una experiencia de este tipo en los primeros meses de la pandemia.

Lo que pasa es que en esta segunda ola hay varias variantes del virus y al parecer el nivel de contagio está siendo más rápido. Por poner un ejemplo referencial: si antes tenías 200 pacientes que necesitaban oxígeno ahora hay 600. De alguna manera eso ha hecho que algunas regiones colapsen por el tema de oxígeno.

Las crisis políticas de los últimos meses sumaron a que el país se encuentre menos preparado a estas alturas de la pandemia

Definitivamente han sumado. Las crisis políticas en todo sentido frenan a un país. Incluso hemos perdido la atención para la adquisición de vacunas. Las marchas fueron además un caldo de cultivo para este problema de contagios. Las crisis políticas nos genera inestabilidad.

