Trujillo: realizan pintas en conjunto amurallado de Chan Chan

Un grupo de desconocidos realizó una seria de pintas en un muro del Conjunto Amurallado Ñing An, conocido como palacio Velarde, en el Complejo Arqueológico Chan Chan (Trujillo), declarado por la Unesco Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1986. Así lo ha informado la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad (DDC-LL).



Especialistas determinaron que las pintas fueron plasmados sobre material de sacrificio del paramento externo de dicho muro en aproximadamente 3 metros de longitud. Se agrega que no se han comprometido las estructuras originales.



Este atentado contra el patrimonio habría sido realizado la tarde del último domingo, durante el horario de visita al complejo arqueológico. Recién fueron descubiertos en horas de la mañana por personal de la DDC-LL. El trabajo de eliminación de las pintas concluyó aproximadamente a las 2 p.m.

"Por su contenido habrían sido elaborados por adolescentes. En la pinta se lee el apellido Pereda y los nombres David y Diani, en otro lado se lee 27PAVL27 y Ariana”, precisó la DDC-LL en una nota de prensa.

La directora de la DDC-LL, María Elena Córdova Burga, criticó la actitud de los autores. “Este lamentable hecho es producto de conductas carentes de aprecio por los valores de nuestro patrimonio cultural”, opinó. Córdova no se refirió si falta o no seguridad en esa zona de Chan Chan que no está abierto al público.

Ñing An posee gran variedad de decoración marina o alusiva al mar. Por eso su denominación que se traduciría como casa del mar, según algunos especialistas. Fue construido por la cultura Chimú.

