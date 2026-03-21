La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el lanzamiento oficial de la UNI-Olimpiada Nacional de Matemática, una iniciativa académica que busca promover el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de nivel escolar y universitario, así como identificar y reconocer el talento matemático en todo el país.

Esta importante competencia se enmarca en la celebración del 150 aniversario de la UNI. A través de esta olimpiada, se fomentará el razonamiento lógico, la abstracción y la resolución rigurosa de problemas en estudiantes de educación secundaria y universitaria.

La olimpiada está dirigida a estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la Educación Básica Regular, así como a estudiantes universitarios que hayan iniciado sus estudios a partir del año 2024, provenientes de instituciones públicas y privadas a nivel nacional. La competencia se desarrollará en dos niveles: escolar y universitario, cada uno con sus respectivas fases de evaluación.

En el nivel escolar, el concurso se llevará a cabo en tres etapas: una fase clasificatoria (3 de mayo), una etapa regional (31 de mayo) y una gran final nacional (28 de junio), que se realizará en las instalaciones de la UNI. Por su parte, el nivel universitario contará con dos fases: una etapa clasificatoria (31 de mayo) y una final nacional (28 de junio), también en la sede de la universidad.

Las evaluaciones serán presenciales, simultáneas y de alto nivel académico, diseñadas para medir habilidades superiores en razonamiento matemático, pensamiento crítico y creatividad. Además, se realizarán actividades complementarias como reuniones virtuales informativas y talleres de redacción matemática.