Resumen

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La olimpiada está dirigida a estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la Educación Básica Regular, así como a estudiantes universitarios que hayan iniciado sus estudios a partir del año 2024.
La olimpiada está dirigida a estudiantes de 4° y 5° de secundaria de la Educación Básica Regular, así como a estudiantes universitarios que hayan iniciado sus estudios a partir del año 2024.
Por Redacción EC

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) anunció el lanzamiento oficial de la UNI-Olimpiada Nacional de Matemática, una iniciativa académica que busca promover el desarrollo del pensamiento matemático en estudiantes de nivel escolar y universitario, así como identificar y reconocer el talento matemático en todo el país.

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