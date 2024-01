Un equipo de la campaña #NoTePases de El Comercio recorrió la Panamericana Sur el 29 y 30 de diciembre, fechas de alta circulación de vehículos que van con destino a los balnearios de Lima para celebrar el Año Nuevo. El resultado: por lo menos 40 choferes utilizaron la vía auxiliar imprudentemente en tres puntos de la carretera (los kilómetros 40, 52 y 57).

Esta acción irresponsable no solo incrementa el tráfico en la carretera, pues también puede impedir la solución de una urgencia. Adelantar o sobrepasar de forma indebida a otro vehículo en la carretera no solo es una maniobra temeraria que puede causar un accidente mortal, sino también una infracción grave al Reglamento Nacional de Tránsito. Esta falta, la G1, se sanciona con una multa de S/412 (8% de 1 UIT) y la pérdida de 20 puntos en el carnet de conducir.

Una vez que el infractor avanza en la fila intenta ingresar nuevamente hacia la izquierda de manera intempestiva, generando caos. En esas circunstancias, a los choferes que continúan por los carriles regulares solo les queda frenar, o virar al carril del medio para evitar la colisión.

En el marco de esta campaña, tres expertos en el tema opinan sobre esta irresponsable práctica: Jaime Palacios, comandante departamental de los bomberos de Lima Sur; Alfonso Florez, gerente general de la fundación ‘Transitemos’ y Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP. Aquí sus comentarios.

"Hay muy poca empatía en la gente por respetar las normas"

Jaime Palacios, comandante departamental de los bomberos de Lima Sur:

Hay muy poca empatía en la gente por respetar las normas, sobre todo el carril de emergencia. Al final lo usan como un carril más y lo bloquean. Asimismo, hay partes en que ese carril se limita por una salida de la vía o por un puente y estos vehículos que invaden tienen que volver nuevamente a la vía principal, y al hacerlo bloquean todo el tránsito. Y hasta provocan accidentes. A mí me ha pasado. Yo llegué en una emergencia y detuvieron a una ambulancia de bomberos 24 horas porque hubo motociclista. Le encerró el paso a la ambulancia e impactó contra ella. La norma dice que tiene que estar detenido el vehículo entre 24 y 48 horas, y también el conductor.

Sí, hagamos campañas para concientizar, pero todo el año. Está perfecto que la hagamos ahora, en una época donde la gente está yendo a las playas del sur, que es cuando se incrementa el problema. Sin embargo, sería lindo poder hacer campañas todo el año para que la gente entienda. En los colegios, en las universidades, para que la gente tome conciencia del daño que hace con la famosa “criollada” o “viveza”. Tenemos que cambiar esa mentalidad, es muy común esto en los peruanos.

Otro tema que demuestra poca empatía es, muy aparte del carril exclusivo, que mucha gente simplemente no nos abre el paso a los bomberos. Incluso muchos lo hacen adrede. Hemos querido subir al Morro Solar, al Cerro San Cristóbal, o a cualquier camino empinado y simplemente nos cierran el paso, las mototaxi, los carros. Hay que tener en cuenta que si a un vehículo de 32 toneladas sin carga -con agua que pesa cerca de 38 toneladas- lo haces parar en una pendiente, para que pueda volver a subir tiene que empezar de cero. Bajar y comenzar a subir de nuevo para poder tomar nuevamente la viada. Ahí perdemos todo el tiempo del mundo, a veces hasta se descuelga el vehículo, perdemos media cuadra, y volvemos a subir nuevamente, eso quita tiempo lamentablemente.

Esperemos que haya un cambio significativos. Sí ha habido un determinado cambio, pero más en los propietarios de inmuebles, casas de playa. Pero el problema no son ellos, sino los viajantes esporádicos y los choferes de colectivos clandestinos o piratas. Ellos dicen que como no tienen documentos no puedes meterlos presos, como no tiene placa los vehículos no los pueden detener, eso es lamentable. Hay que cambiar también la norma legal.

"La fiscalización se debe hacer conjuntamente con una educación"

Alfonso Florez, gerente general de la fundación ‘Transitemos’:

Es un problema de falta de civismo. Va más allá del incumplimiento de la norma. Es una cuestión de cultura, de responsabilidad civil. En el tema de la seguridad vial hay un elemento importante que es la fiscalización. Esta fiscalización se debe hacer conjuntamente con una educación. Se debe educar a la gente y sancionarla cuando incumple la norma. Es un tema complejo. Por eso planteamos la necesidad sobre colocar la educación vial en todos los niveles educativos en el país, incluso en universidades como una condición para poder graduarse.

No basta con educar a los niños. Mientras eso sucede, la cosa sigue igual. Necesitamos educar en general, en todo nivel educativo. Es la única forma en que vamos a cortar este problema.

En tanto, lo ideal es tener educación y fiscalización electrónica efectiva. Es imposible tener un policía en cada esquina. En las carretera se tiene que poner aros de sistemas de control y fiscalización. Por alguna razón el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aun no implementa el uso de la denominada tercera placa, que es como una calcomanía holográfica de seguridad que va pegada a la ventana del parabrisas. Este tiene un chip electrónico que puede ser leído para ver los datos del vehículo. Acá lo que se hacen son batidas.

El problema también se evitaría si la vía auxiliar tuviera rompemuelles inversos, que son como una especie de zanjas. Cada cierto tramo se tiene que hacer estas zanjas. Una ambulancia podría circular por ese carril. Para evitar que circulen otros autos hay que hacer este tipo de artificios.

Además, lamentablemente, los puentes peatonales están hechos de manera que la escalera sale sobre la vía de la pista. Los puentes peatonales mal diseñados hacen que se creen paraderos informales.

"La berma está destinada solo para emergencias"

Franklin Barreto, exjefe de investigación de accidentes de tránsito de la PNP:

La berma - o vía auxiliar- está destinada solo para emergencias. Es decir, estás manejando, se te pincha una llanta y estacionas en la berma para solucionar el problema: cambiar de llanta, pedir ayuda a una empresa de grúas u alguna otra acción.

El principal problema cuando los autos invaden la berma para saltarse el tráfico es que se genera mayor congestión y, cuando el carro que ingresa a la berma para aprovecharse quiere regresar al carril de la carretera hace una maniobra de riesgo que puede generar accidentes.

Esta berma también es un espacio útil para el pase de vehículos de emergencia. Es decir, estas unidades solo pueden utilizar las vías auxiliares si se encuentran en dirección a una emergencia debidamente referida, con sirenas y circulina activa.