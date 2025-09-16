La presidenta Dina Boluarte se trasladó este martes en un helicóptero acompañada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, para participar en una actividad en el distrito de Lurigancho-Chosica.

El helicóptero partió desde el patio de Palacio de Gobierno, donde esperó el arribo de la mandataria quien lo abordó poco antes del mediodía acompañada por el primer ministro.

Dina Boluarte abordó el helicóptero en los exteriores de Palacio de Gobierno con Eduardo Arana. (Foto: Julio Reaño / @photo.gec)

Esto ocurre en medio de las críticas surgidas, tanto contra Eduardo Arana, como contra el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez; tras la difusión de audios donde se le atribuyen supuestas coordinaciones para favorecer a un excliente de Santiváñez que cumple prisión efectiva.

La actividad oficial fue la inauguración de un proyecto denominado “Quebrada Huaycoloro” en Lurigancho-Chosica, donde estuvieron presentes Arana así como el alcalde distrital Hernán Vargas.