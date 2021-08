Conforme a los criterios de Saber más

Veintiocho días después de la accidentada juramentación del Gabinete encabezado por Guido Bellido, este se presentó ante el Congreso para solicitar la confianza. En este período hubo solo un cambio ministerial. Las exigencias de la oposición para que sustituyera a algunos titulares de carteras no fueron atendidas por el presidente Pedro Castillo.

La jornada en el pleno todavía no ha terminado. El Gabinete Ministerial volverá este viernes para la continuación del debate parlamentario y responder a las preguntas y críticas planteadas.

Hasta el momento, la proyección es que el Gabinete obtendrá la confianza. Así opinó también el vocero de la bancada oficialista, Waldemar Cerrón, al afirmar que ya tenían 70 votos asegurados.

En un cálculo más conservador, el bloque a favor de la investidura suma las 36 adhesiones de Perú Libre, cuatro de Juntos por el Perú, al menos seis de Somos Perú-Partido Morado, ocho de Acción Popular, 10 de Alianza para el Progreso y tres de Podemos Perú.

Guido Bellido (PL) y Roberto Sánchez (JP) no votarán, pues son parte del Gabinete. Los tres legisladores del Partido Morado –Edwar Málaga, Susel Paredes y Flor Pablo– aún no han decidido su voto.

En tanto, en el bloque opositor se encuentran Fuerza Popular, Avanza País y Renovación Popular; Roberto Chiabra y Gladys Echaíz, de Alianza para el Progreso, y Carlos Anderson, de Podemos Perú. Para ellos, lo dicho por Bellido no remedia los errores de fondo que hay en la conformación del Gabinete.

En caso de que alcance menos de 75 votos a favor, el de Bellido se convertiría en el Gabinete con menos respaldo al inicio de un gobierno en los últimos 20 años, desde Jorge del Castillo en el gobierno de Alan García, en el 2006. Y si obtuviera más de 18 votos en contra, sería el más rechazado al inicio de una administración.

La jornada

La sesión de ayer del pleno empezó con un incidente que acaparó parte del debate. Bellido hizo su saludo inicial en quechua y aimara, lo que no fue bien recibido por algunos legisladores, que reclamaron airadamente para que tradujera de inmediato lo que había dicho. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, le pidió que expusiera en español.

Esto motivó las intervenciones de legisladores de Perú Libre, Juntos por el Perú y del Partido Morado sobre la necesidad de contar con intérpretes de quechua en las sesiones del pleno. Flor Pablo (SP-PM) presentó un proyecto de ley en ese sentido.

En su discurso de casi tres horas, Bellido no abordó uno de los temas por los que más ha sido criticado el gobierno: los cuestionamientos a los integrantes del Gabinete por investigaciones, malos nombramientos o falta de capacidad para dirigir sus sectores. Por el contrario, intentó poner paños fríos a los enfrentamientos, pidiendo que se dejen de lado las diferencias para trabajar de forma conjunta. Después se centró en las políticas generales de su gestión y en los proyectos de ley que presentarán.

Los voceros de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, y de Renovación Popular, Jorge Montoya, criticaron que la conformación del Consejo de Ministros generaba incertidumbre. A esos comentarios se sumó José Williams, portavoz de Avanza País, quien señaló que el problema más importante que pesa sobre este Gabinete es su ideología.

Pero el malestar en este sector de la oposición no caló en las bancadas de centro. Como en la sesión del pleno de la semana pasada, la mayor parte de Acción Popular y Alianza para el Progreso no están de acuerdo con asumir la postura de la oposición más dura contra Castillo, por lo que sus votaciones serán fraccionadas.

José Arriola (Acción Popular) incidió en que a todos los primeros gabinetes se les había dado la confianza y la oportunidad de trabajar. La actitud mayoritaria en ambas bancadas ha sido darle el beneficio de la duda al oficialismo, para luego buscar cómo hacer llegar los reclamos de sus regiones al Ejecutivo.

En Perú Libre hubo comentarios exaltados. Por ejemplo, Edgar Tello hizo una pregunta para provocar a la oposición: “¿Cuántos congresistas aquí hay investigados y tienen sentencia? ¿De qué moral me hablan cuando no comienzo aquí por casa?”. En respuesta, Darwin Espinoza (Acción Popular) señaló que la bancada oficialista no debería provocar a la oposición cuando el gobierno está pidiendo la confianza. Recordó que las anteriores derrotas del oficialismo en el pleno fueron por errores que ellos mismos cometieron, y pidió unidad para trabajar.

Por otro lado, Bellido no hizo ninguna mención a la asamblea constituyente, lo que motivó reclamos de Renovación. Tampoco puso metas claras sobre el proceso de vacunación, pese a que indicó que el 100% del personal docente y no docente de las escuelas sería inmunizado este año.

El primer ministro hizo añadidos al discurso que había preparado para la ocasión. Pero un cambio que llamó la atención fue que omitió las medidas que se tomarán contra la discriminación por orientación sexual, pese a que estaba escrito en el texto original.

Puntos de vista

Jaime Quito: “Ya hay un voto de investidura del pueblo”

Se le debe dar la confianza, primero, porque ya hay un voto de investidura del pueblo, y se está continuando en la propuesta de la campaña y los lineamientos establecidos en el discurso del 28 de julio del presidente. En el discurso se han señalado las medidas para ir acortando las brechas sociales que hay en el país.

En el tema de salud, se están apuntalando no solo las vacunas –ya ha planteado el número que llegará–, sino también la atención primaria y la deuda social en los hospitales. Además, porque necesitamos que la agricultura se potencie.

Los cuestionamientos a los ministros son parte del cargamontón para neutralizar a un gobierno que ha planteado cambios. Esas voces buscan seguir garantizando los privilegios de los grupos económicos que ellos puedan representar. Hoy la gran mayoría clama la solución a esos problemas.

Jorge Montoya: “Lo que dicen no se refleja en los hechos”

El principal argumento es que no han renunciado los seis ministros que señalamos que deberían salir. Ellos tienen dificultades de diferentes tipos, algunos relacionados al terrorismo, vinculaciones al Movadef y otros mal nombrados como el titular del Interior o el de Defensa. Esto incluye al propio Bellido, que debería ser el primero, por la investigación por apología del terrorismo.

El segundo tema es no haber hecho un deslinde claro de que no va a convocar una asamblea constituyente. Ahora solo han omitido el tema, y eso no da ninguna seguridad por el doble discurso que tienen.

Además, lo que dicen no se refleja en los hechos. El ejemplo más claro es la visita que le hicieron al presidente Pedro Castillo los miembros del sindicato relacionado con el Movadef usando identificaciones falsas. Eso indica mala fe. Debieron aclararlo.

