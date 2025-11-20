El presidente de la República, José Jerí, dijo que no está “satisfecho” con el dictamen aprobado por la Comisión de Energía y Minas en la que se amplía la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre del 2027 y que abre las puertas a que puedan regresar al proceso los que fueron excluidos del proceso.

“No estoy satisfecho personalmente con la postura que ha tomado el Congreso a nivel de la comisión. Finalmente, el debate final, el debate que importa o que nos debe importar, es el debate en el pleno”, señaló desde Trujillo.

En declaraciones a Sol TV, el mandatario reiteró que se deberá buscar un punto medio en el debate sobre ampliación del Reinfo pero que no implique un retroceso total en la lucha contra la ilegalidad.

“Tenemos que ponernos de acuerdo con el Congreso de la República y buscar fórmulas intermedias, eclécticas, que no implique retroceder al 100% con lo que ya se ha avanzado como Estado. Tenemos que entendernos y cada parte va a tener que ceder para poder lograr ese equilibrio”, aseveró.

José Jerí insistió en que habrá que buscar acuerdos y puntos de equilibro en el debate sobre la formalización de los mineros pequeños y artesanales.

“Cada uno tiene sus prerrogativas, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, y espero y apelo que podamos encontrar el equilibrio. No es que no tengamos posición, siempre la hemos tenido, sino que estamos esperando el momento adecuado para pronunciarnos”, reiteró.