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¿Se ha avanzado realmente con los Reinfo?

“Hoy, el exceso de normas y reglamentos está entrampando gran parte de la actividad empresarial en el Perú”.

    Raúl Benavides Ganoza
    Por

    Director de la Compañía de Minas Buenaventura

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    "El Estado podría intervenir para establecer límites razonables que eviten abusos y faciliten acuerdos más equilibrados". Ilustración: Giovanni Tazza
    "El Estado podría intervenir para establecer límites razonables que eviten abusos y faciliten acuerdos más equilibrados". Ilustración: Giovanni Tazza

    En medio del debate sobre la formalización minera en el Perú, una pregunta clave vuelve a surgir: ¿se ha avanzado realmente con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo)? La respuesta, a la luz de las cifras disponibles, es que sí se ha avanzado, aunque todavía queda un largo camino por recorrer.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.