La presidenta electa, Keiko Fujimori, presentó este lunes a los primeros integrantes del gabinete ministerial que la acompañará durante el inicio de su gestión, el cual estará encabezado por Luis Galarreta como próximo presidente del Consejo de Ministros.

Durante una conferencia en su local de campaña, Fujimori confirmó además que el economista Elmer Cuba estará al frente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), mientras que Carlos Espá asumirá el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Con estos anuncios, la mandataria electa comenzó a revelar la conformación del equipo ministerial que jurará el cargo tras la ceremonia de transferencia de mando prevista para el próximo 28 de julio.

Luis Galarreta, excongresista y dirigente de Fuerza Popular, será el encargado de liderar el gabinete ministerial y coordinar la política general del Gobierno.