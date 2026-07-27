Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros de gobierno de Keiko Fujimori.
Luis Galarreta será el presidente del Consejo de Ministros de gobierno de Keiko Fujimori.
Por Redacción EC

La presidenta electa, Keiko Fujimori, presentó este lunes a los primeros integrantes del gabinete ministerial que la acompañará durante el inicio de su gestión, el cual estará encabezado por Luis Galarreta como próximo presidente del Consejo de Ministros.

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