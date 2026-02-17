Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La moción de censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
La moción de censura fue aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.
Por Redacción EC

A través de un comunicado, el partido Alianza Para el Progreso (APP) reafirmó su posición de respaldar la moción de censura contra el presidente de la República, José Jerí, tras una votación que terminó con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

José Jerí: ¿Con quiénes decidió reunirse y qué actividades priorizó antes de ser censurado por el Congreso?
Política

José Jerí: ¿Con quiénes decidió reunirse y qué actividades priorizó antes de ser censurado por el Congreso?

Congresistas se pronuncian tras aprobación de censura contra José Jerí
Congreso

Congresistas se pronuncian tras aprobación de censura contra José Jerí

APP se pronuncia tras censura del Congreso a José Jerí
Política

APP se pronuncia tras censura del Congreso a José Jerí

Presidente José Jerí es destituido por el Congreso
Política

Presidente José Jerí es destituido por el Congreso