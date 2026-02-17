APP se pronuncia tras censura del Congreso a José Jerí

A través de un comunicado, el partido Alianza Para el Progreso (APP) reafirmó su posición de respaldar la moción de censura contra el presidente de la República, José Jerí, tras una votación que terminó con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones.

“Hoy, con firmeza, la posición que sostuvo desde el inicio: fuimos los primeros en exigir la renuncia presidencial porque el país no puede seguir tolerando más crisis, más mentiras y más pérdida de confianza”, indicó APP

La agrupación política dejó en claro que su postura “no responde a cálculos políticos, sino a una responsabilidad con el Perú y, cuando las instituciones se debilitan, corresponde actuar”.

Presidente participa en ceremonia oficial mientras Congreso evalúa su salida. (Foto: Captura / TV Perú)

En otras líneas recalcó que el Perú necesita cerrar este capítulo y recuperar la estabilidad que necesita para fortalecer su economía y cerrar brechas sociales. “Por eso respaldamos la censura”, anotaron.

Finalmente, sobre las próximas elecciones en el mes de abril, APP apuntó que están “garantizadas porque tenemos un sistema electoral sólido y será el pueblo quien decida el rumbo del país en las urnas”.

¿Hasta qué hora se pueden proponer candidatos a la presidencia?

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, refirió que el plazo para presentar las propuestas de los candidatos, vence hoy a las 18:00 horas.

Asimismo, mañana en sesión también a las 18:00 horas se verá la elección del presidente del Parlamento, que cumplirá el cargo de mandatario.