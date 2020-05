Los voceros de Somos Perú, Fuerza Popular y el Frente Amplio consideraron que el caso del congresista Marco Verde (Alianza para el Progreso), quien fue captado en una reunión incumpliendo el aislamiento social obligatorio, debería ser visto en la Comisión de Ética Parlamentaria, que podría iniciar una investigación de oficio.

El congresista Rennan Espinoza, vocero de Somos Perú, lamentó el hecho y remarcó que, tratándose de una autoridad, “no es un buen ejemplo”.

“Es un mal ejemplo. El Congreso no puede tolerar que uno de sus miembros deteriore la imagen de la institución cometiendo estos actos”, indicó a El Comercio.

Para Espinoza, esto tendría que ser sometido a una investigación. “En primera instancia el partido tiene que pronunciarse, su bancada, y después del Congreso como institución. […] Más allá de que se presente una denuncia, de oficio la Comisión de Ética puede actuar”, agregó.

En similar línea opinó el vocero del Frente Amplio, Lennin Checco. “Creo que nosotros como autoridades tenemos que en lo posible que cuidarnos. No tener que estar haciendo algunas acciones que son reprochables para la ciudadanía”, comentó.

Checco sostuvo que el caso llegaría a Ética y que ahí, Verde “va a tener su derecho a defensa y si se tiene que sancionar, se hará”.

Por su parte, el portavoz de Fuerza Popular, Diethell Columbus, consideró que tiene que haber “por lo menos una llamada de atención”. Sin embargo, agregó que el mensaje debe llegar a todos los congresistas.

“Tienen que acordarse de que la diferencia entre un ciudadano sin cargo y nosotros es simplemente que nosotros los representamos. Tenemos las mismas obligaciones que un ciudadano. Tenemos que respetar todos el aislamiento social en la medida de lo posible”, afirmó.

Sin embargo, los portavoces de las tres agrupaciones cuestionaron de que a más de dos meses de iniciado el nuevo periodo 2020-2021, todavía no se ha instalado la Comisión de Ética, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ni la Comisión de Levantamiento de la Inmunidad.

“Estas comisiones son tal o igual de importantes que la de Constitución, Justicia, todas son importantes. En la próxima Junta de Portavoces y, sin prejuicio de eso, mandaremos un documento al presidente del Congreso para que apure ese tema. No podemos seguir demorando y dilatando eso. La verdad que le da una mala imagen al Parlamento que temas como el de la Comisión de Ética no se prioricen”, señaló.

Sobre este punto, Lenin Checco recordó que ya se ha dispuesto que la Comisión de Ética esté compuesta por un miembro por bancada, y ya no de forma proporcional.

“Eso va a fortalecer mucho para que las denuncias que lleguen a ética no sean archivadas o que sigamos en la lógica de que otorongo no come otorongo”, comentó.

Por su parte, Rennan Espinoza aseveró que ya designaron a su integrante en la Comisión de Ética, que será el legislador César Gonzáles, “dando el primer paso para que se conforme este grupo y el Congreso pueda limpiar su imagen con congresistas que a veces cometen ciertos errores”.