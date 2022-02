El excandidato presidencial de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, aseguró que las diferentes bancadas en el Congreso deben actuar con cautela y responsabilidad tras manifestar que lo que escucha desde la ciudadanía son voces pidiendo la salida del presidente de la República, Pedro Castillo.

“Viajo mucho y la gente me dice ‘cuándo sacan a este presidente’. Es el sentir de la población, no es el sentir de APP. Las bancadas tienen que actuar con mucha responsabilidad, con mucha paciencia, mucho análisis y mucho cuidado porque no está en juego el presidente o el Gobierno, están en juego millones de peruanos”, dijo en declaraciones a Exitosa.

César Acuña comentó esto luego de señalar que sería una irresponsabilidad por parte de la bancada de su partido político el que se otorgue por tercera vez un voto de confianza a un Gabinete que volvería a decepcionarlos.

César Acuña pide al presidente Pedro Castillo que evalúe si debe seguir en el cargo. (Exitosa)





“Si hacemos la evaluación de las dos veces que dimos el voto de confianza, no han hecho nada. Ha decepcionado. Vamos a analizar con la bancada, creo que no podemos avalar a un Gabinete que no va a sacar adelante al país, no podemos avalar un Gabinete que no va a ayudar al presidente a gobernar, que no tiene visión de país”, comentó.

El líder de APP detalló que hace cuatro meses no se comunica con el jefe del Estado y que, en ese sentido, esperaba que Castillo designara a un gabinete “con más experiencia”. Sin embargo, su crítica más fuerte fue el cambio en el sector Salud, donde se reemplazó a Hernando Cevallos por el militante de Perú Libre Hernán Condori.

REVISA AQUÍ | Aníbal Torres, el historial del nuevo primer ministro

“Su gran error fue sacar al ministro de Salud solo por complacer a Perú Libre, a Vladimir Cerrón. Eso no es responsable. Lo condicionan y no le interesa la vida de los peruanos”, evaluó.

Acuña pide a Pedro Castillo que evalúe su permanencia

Acuña Peralta concluyó señalando que el Poder Legislativo será el encargado de actuar de manera responsable en caso el mandatario no tome la decisión autónoma de dejar el cargo.

“El presidente tiene que analizar, tiene que pensar él mismo y ser honesto con su conciencia. Si sabe que no puede gobernar, que abra un camino, diga que no puede más y le haría muy bien al país. Caso contrario, ahí está el Congreso que tendrá que analizar y evaluar las medidas correspondientes”, aseveró.

TE PUEDE SERVIR | Designan ministro de Salud a investigado por corrupción

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Juramentación de Anibal Torres https://www.tvperu.gob.pe/