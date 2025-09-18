El Pleno del Congreso dio cuenta este jueves de la moción de interpelación presentada contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval Pozo. El documento, promovido por Renovación Popular, plantea que el titular del MTC asista al hemiciclo para responder por su idoneidad profesional y capacidad técnica.

La Moción 19115 consta de 26 preguntas y cuenta con las firmas de congresistas de Honor y Democracia, Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial, Bloque Democrático Popular y legisladores no agrupados, entre otros.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

“Interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda el pliego interpelatorio sobre su idoneidad profesional y capacidad técnica al frente del MTC para conducir de manera eficiente la provisión de servicios públicos vinculados a la infraestructura de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles”, señala el documento.

Los promotores de la moción señalan, además, una falta de coordinación del ministro con otras instituciones, pese a la relevancia del sector. Entre los cuestionamientos se mencionan la adjudicación de obras a empresas chinas, los problemas operativos en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y las dificultades de transitabilidad en carreteras de Chancay.

Asimismo, se incluyeron puntos referidos a la Municipalidad de Lima, encabezada por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular. Estos abarcan los inconvenientes en la implementación del tren Lima-Chosica y un presunto “acoso político” y “amedrentamiento” contra la comuna metropolitana por parte de la gestión de Sandoval.

“Dada la postura obstruccionista y la falta de capacidad técnica del actual titular del MTC, quien irresponsablemente no solo adelanta y pretende fijar una ‘postura oficial’ del Poder Ejecutivo, esbozando plazos arbitrarios y dilatorios como de (39) meses para el inicio de operaciones de este importantísimo servicio público, sin que exista un mínimo sustento técnico de respaldo, proceder que amerita su asistencia al Pleno del Congreso para responder sobre este asunto de gran interés público; tanto más si lo que se viene obstruyendo o paralizando son obras de impacto directo en la mejora de la vida de nuestros conciudadanos”, añade la moción.