La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, daña a su institución con su pedido para que se declare como ilegal al partido político que encabeza, el cual calificó como “antidemocrático”.

“Lamentamos que la Fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su institución con cortinas de humo, en lugar de perseguir a la delincuencia que golpea a los peruanos”, escribió este jueves en su cuenta de X.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE TAMBIÉN: Delia Espinoza pide a la Corte Suprema que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular

Nos investigaron 10 años y no encontraron nada. ¡1000 veces han querido desaparecer al fujimorismo y nunca lo lograron! ¿Ahora creen que con este pedido nos quitarán el respaldo del pueblo?



Lamentamos que la Fiscal de la Nación, procesada por la JNJ, siga dañando a su… https://t.co/QnxCfqSkH8 — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) September 18, 2025

Delia Espinoza pidió a la Corte Suprema del Poder Judicial que declare la ilegalidad del partido político Fuerza Popular por cometer actos “antidemocráticos”.

Según la titular del Ministerio Público, tras una denuncia ciudadana recibida en marzo del 2025, recabó información y elementos probatorios que probarían que el partido fujimorista habría incurrido “de forma sistemática en conductas antidemocráticas”.

“Confiamos en que este pedido abiertamente antidemocrático, a pocos meses de las elecciones generales, no prosperará. Alertamos a la comunidad internacional sobre este grave atentado contra la democracia que intenta perpetrar una Fiscal politizada”, señaló Fujimori en respuesta a esta solicitud.

Bancada de Fuerza Popular critica pedido de Delia Espinoza

Los congresistas de la bancada Fuerza Popular también cuestionaron la decisión de Delia Espinoza y aseguraron que son una agrupación democrática que no ha cometido ninguna de las faltas atribuidas en el pedido de la fiscal de la Nación.

#EnVivo



Patricia Juárez: Somos un partido político y un movimiento que lleva más de 30 años en la vida política preservando siempre el sistema democrático. Jamás hemos tenido ningún tipo de conductas antidemocráticas. La fiscal está cometiendo un desatino y un exceso, pretende… pic.twitter.com/Jpxraq7Cbo — Canal N (@canalN_) September 18, 2025

“Jamás hemos tenido ningún tipo de conductas antidemocráticas. Por eso rechazamos absolutamente lo propuesto por la Fiscal de la Nación. Creemos que, una vez más, esta cometiendo un desatino y un verdadero exceso para el sistema democrático. Por eso llamamos a las otras fuerzas políticas, a la comunidad inclusive internacional, porque se pretende un atentado contra un partido político democrático”, señaló la vocera Patricia Juárez en conferencia de prensa desde Pasos Perdidos del Congreso.

Finalmente dijo que enfrentarán “con la firmeza que se requiere” y advirtió que luego podría ocurrir algo similar con algún otro partido político en el país