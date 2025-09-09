Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Escucha la noticia

00:0000:00
Congreso rechaza contratación de Bettsy Chávez como asesora: ¿Cuáles son los argumentos del informe legal? y ¿que restricciones le impuso el PJ?
Resumen de la noticia por IA
Congreso rechaza contratación de Bettsy Chávez como asesora: ¿Cuáles son los argumentos del informe legal? y ¿que restricciones le impuso el PJ?

Congreso rechaza contratación de Bettsy Chávez como asesora: ¿Cuáles son los argumentos del informe legal? y ¿que restricciones le impuso el PJ?

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La acusada Betssy Chávez no trabajará en el Congreso de la República. El Área de Asesoría Laboral del Parlamento señaló que la exministra de Pedro Castillo se encuentra impedida de trabajar como asesora del congresista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - Voces del Pueblo), de acuerdo a un documento obtenido por El Comercio.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC