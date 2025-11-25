Carlos Torres Caro, abogado que ejerció la defensa del expresidente Pedro Castillo ante la Comisión Permanente, fue expulsado de la sesión de este martes luego que, durante los minutos que se le otorgaron, insultara a los parlamentarios.

El incidente ocurrió durante el debate de las denuncias constitucionales 547 y 575, presentadas contra el exmandatario y los exministros involucrados en el golpe de Estado del 2022, y que en su informe final plantea inhabilitar al exmandatario por 10 años de la función pública.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Luego que Lady Camones (APP) sustentara el informe final, se le otorgó la palabra a Torres Caro, exlegislador que asumió la defensa legal de Pedro Castillo para este caso en el Parlamento.

Tras varios minutos en los que cuestionó los plazos que se le otorgó a la defensa del expresidente para preparar sus argumentos, exhortó a los legisladores a que tomen conciencia y no aprueben la inhabilitación de Castillo, haciendo alusión a que es un peruano “que desde abajo sin el camino empedrado de la lujuria, de la economía, llegó a Palacio”.

“¿Quienes lo acusan? Con todo respeto, un congreso sin la legitimidad moral porque aquí no voy a hacer diatribas ni insultos, no los necesito. Yo no voy a decir y está lejos de mi vocabulario, decir que aquí hay truhanes, sinvergüenzas y bandidos. Yo no voy a decir eso", dijo antes que fuera interrumpido por Ilich López (Acción Popular, quien dirigía el debate en ese momento, y quien le pidió que ejerza la defensa sin ataques.

Pese a este llamado de atención, Torres Caro continuó hablando contra el Congreso y resaltando la poca aprobación que tienen.

El tercer vicepresidente del Congreso, Ilich López, ordena que Torres Caro sea retirado del hemiciclo por la seguridad del Parlamento. Esto luego de que señalara que Jorge Luna y Ricardo Mendoza llenaron el Madison Square Garden por "hablar huevadas como ustedes", en referencia a… — Sebastian Ortiz M. (@Shebas07) November 25, 2025

“Hay peruanos de abajo, así como Pedro Castillo llegan arriba. Miren, Jorge Luna y Ricardo Mendoza, dos extraordinarios personajes que han llenado el Madison Square Garden de Nueva York. ¿Ustedes saben cómo lo han llenado? hablando las mismas huevadas que ustedes”, continuó antes de volver a ser interrumpido por López, quien procedió a expulsarlo de la Comisión Permanente.

“Señor abogado, retírese. Se terminó esto. Se le ha dado 13 minutos, no ha sido absolutamente otorgada, no ha hecho la defensa adecuada. Se retira, no le voy a soportar ninguna falta de respeto en este Parlamento”, dijo el tercer vicepresidente. Tras esto, Carlos Torres Caro se retiró acompañado por personal del Parlamento.

Tras estos incidentes, Ilich López continuó con el debate de las denuncias constitucionales con las participaciones de los congresistas presentes.