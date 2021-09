La bancada de Alianza para el Progreso (APP) señaló que el país no necesita una vacancia presidencial, ni la censura a la Mesa Directiva, ni tampoco el cierre del Congreso. Mediante su cuenta de Twitter, pidió a los demás grupos políticos trabajar por el desarrollo del país.

“El país exige democracia y desarrollo. Ni vacancia, ni censura, ni cierre del Congreso. Debemos abocarnos a formular políticas que generen estabilidad, promuevan las inversiones, estabilice los precios y crear trabajo para los peruanos. ¡Démosle un rumbo claro al país!”, escribió en sus redes sociales.

VIDEO RECOMENDADO

Bellido sobre continuidad de Maraví: “Ese tema está hoy en balance del presidente, él tomará la decisión”

EL PAÍS EXIGE DEMOCRACIA Y DESARROLLO.



Ni vacancia ni censura ni cierre del Congreso.



Debemos abocarnos a formular políticas que generen estabilidad, promuevan las inversiones, estabilice los precios y crear trabajo para los peruanos.



¡DÉMOSLE UN RUMBO CLARO AL PAÍS! — Bancada APP 🏠 (@BancadaAPP) September 6, 2021

El pronunciamiento se da al día siguiente de que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, dijera al diario Trome que “la calle” es la que pide la vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, precisó que no hay ninguna moción presentada en el Parlamento en ese sentido.

“Bueno, no hay un pedido de vacancia presidencial acá en el Congreso. La calle pide vacancia presidencial. La vacancia presidencial es un procedimiento que se inicia en el Congreso y en el Congreso no hay ningún procedimiento de vacancia presidencial. Es constitucional por supuesto. Está dentro de la Constitución, pero no es un tema que esté en la agenda”, dijo Alva.

A raíz de la difusión de estas declaraciones, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) presentó una moción de censura contra la presidenta del Congreso.

Conforme a los criterios de Saber más