Han pasado más de cinco meses desde que el Poder Ejecutivo presentó un proyecto para prorrogar por un año la ley que impide crear nuevas universidades. La norma cuenta con dictamen de la Comisión de Educación pero está a la espera del pronunciamiento de la Comisión de Presupuesto.

El Poder Ejecutivo presentó una iniciativa en mayo, y la Comisión de Educación la dictaminó en junio. Más de tres meses después, el tema no se eleva al pleno debido a que están a la espera de un segundo dictamen de la Comisión de Presupuesto, presidida por Alianza para el Progreso, la bancada que acumula más iniciativas sobre creación de estos centros de estudios.

Los parlamentarios han presentado bastante resistencia a esta norma. Incluso intentaron introducir modificaciones para crear una instancia superior a la Sunedu, pero retrocedieron ante las críticas.

La oposición también se puede explicar con los 11 proyectos de ley presentados, para crear nuevas universidades en el sentido contrario de la propuesta del Poder Ejecutivo. Entre las iniciativas figuran tres que repiten la propuesta para crear una universidad nacional del Vraem.

Proyecto de ley presentado por congresistas Fecha Autor Bancada Universidad tecnológica de Lima Norte 02 de junio Rennan Espinoza No agrupados Universidad nacional autónoma de Collique 9 de julio Robinson Gupioc Podemos Perú Universidad nacional tecnológica de Huaral 16 de julio Carlos Pérez Acción Popular Universidad nacional de las artes de Piura 17 de agosto Luis Dioses Somos Perú Universidad nacional de ingeniería y tecnología sostenible del Vraem 5 de setiembre Perci Rivas Alianza para el Progreso Universidad nacional intercultural aymara y quechua 9 de setiembre Rubén Ramos Unión por el Perú Universidad nacional del Vraem 14 de setiembre Alexander Hidalgo Alianza para el Progreso Universidad nacional del Vraem 15 de setiembre Arlette Contreras No agrupados Universidad nacional Pedro Vilcapaza Alarcón de Azángaro 25 de setiembre Irene Carcausto Alianza para el Progreso Universidad nacional de ingeniería agropecuaria del sur 29 de setiembre Perci Rivas Alianza para el Progreso

A estas 11 se suman otras adicionales que, si bien no proponen la creación de nuevas universidades, buscan regular en la misma materia. El legislador Freddy Llaulli (Acción Popular, Junín) presentó una iniciativa para modificar la Ley que crea la Universidad Nacional Tecnológica de San Juan de Lurigancho -aprobada en el 2011- y así “garantizar su autonomía”.

Mientras que otra norma plantea declarar de necesidad pública e interés nacional la construcción y equipamiento de la ciudad universitaria ecológica de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana.

Razones de fondo

Cuatro de estas iniciativas provienen de legisladores de Alianza para el Progreso. La moratoria está a la espera del dictamen de la Comisión de Presupuesto que es presidida por un miembro de dicha bancada, Humberto Acuña, sobre quien el Poder Judicial acaba de ratificar una condena de 3 años.

Ante la comisión especializada del Congreso, el ministro de Educación, Martín Benavides, destacó que la ampliación de la moratoria para la creación de universidades permitirá el crecimiento ordenado de la oferta universitaria.

Según refirió el titular del Minedu, en el Perú se ha logrado un ratio de 2.9 universidades por millón de habitantes, bastante similar a la de nuestros pares de América Latina como Ecuador, Chile y Colombia.

Intereses particulares

El investigador principal del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Ricardo Cuenca, sostuvo que el rechazo para aprobar la moratoria es la demostración de la importancia retórica que le dan a la educación en el Congreso. “Siempre lo dicen en su discurso, pero cuando toca tomar decisiones de fondo, ese discurso pierde peso”, refirió.

Cuenca advirtió que otro factor a tomar en cuenta son los intereses particulares algo que se demostró en el último pleno del jueves 8 de octubre.

El Congreso aprobó una ley para incorporar 14.000 profesores interinos en la Carrera Pública Magisterial, los cuales habían sido separados por no superar evaluaciones de capacidad profesional. Esto era un tema que se intentó aprobar en el periodo disuelto, pero que retrocedieron ante las críticas.

“Esa incorporación de docentes interinos no tiene sustento y bloquea las reformas que se venían implementando. Vemos que existe un interés particular que ponen por encima del interés colectivos. En el caso de la moratoria están estirando el tiempo para, llegado el tiempo, sacar normas que permitan la creación de nuevas universidades. Está claro que no han quedado satisfechos en su intento de regular las condiciones básicas de la Sunedu” , afirmó Cuenca.

¿Qué intereses existen? El investigador principal del IEP señala que muchos congresistas buscarían seguir con su carrera política a nivel subnacional, por lo cual deben cumplir algunas de sus promesas electorales vinculadas a sus regiones. La creación de universidades es una de ellas.

“Ya hemos visto conflictos por este tipo de normas, tenemos el caso de Huancavelica. El Congreso no tiene iniciativa de gasto, es el Ejecutivo quien determina si hay presupuesto o no. Al Congreso solo le importa cumplir promesas e intentar mantener caudal político” , recordó Cuenca.

En el 2011, se originó un conflicto en Huancavelica debido a que los ciudadanos se oponían a la creación de la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja utilizando la infraestructura de la sede de la Universidad Nacional de Huancavelica, conforme a lo estipulado en una ley aprobada por el Congreso de la República.

