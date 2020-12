Conforme a los criterios de Saber más

Luis Carlos Simeón Hurtado, presidente de la Comisión de Transportes del Congreso

Jueves 10 de diciembre, ante diversos periodistas, frente al Palacio Legislativo

“Yo lamento bastante que haya medios de comunicación que están trastocando como que estoy azuzando [las manifestaciones de los colectiveros]. Eso es completamente falso”.



Esta afirmación es falsa.

El parlamentario fue captado en video el último miércoles, en medio de una multitud de conductores de taxi colectivo, que protestaba en el Centro de Lima por la legalización del servicio. En las imágenes, Simeón Hurtado -con la ayuda de un megáfono- felicita a los manifestantes y les anuncia la aprobación por insistencia de la ley a favor de esta modalidad de traslado. Además, les señala que el Ejecutivo había observado la autógrafa “de manera ilegítima”. En respuesta, el legislador recibió vítores y bocinazos de celebración.

“Hermanos y hermanas, en verdad, yo quiero felicitar a cada uno de ustedes. A los representantes porque han sido consecuentes, perseverantes. Desde el mes de julio tenemos el dictamen de insistencia. En el mes de junio, el Ejecutivo observó de manera ilegítima. (…) Nosotros queremos formalizarlos. ¿Y por qué nos quieren cerrar la puerta? (…) Nosotros necesitamos que eso entre al pleno para debate. Por eso es importante salir a agradecer a todos desde diferentes bancadas porque, en este momento, se está formulando un pedido dirigido a la presidenta del Congreso”, les dijo por el altavoz.

Distintas organizaciones de choferes de taxi colectivo realizaron un paro nacional a inicios de esta semana. Su reclamo se basaba en la aprobación de la “Ley que precisa los alcances de la Ley 28972, Ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos”.

Este texto autoriza que los vehículos de categoría M1 -es decir, autos livianos, de menos de 8.5 toneladas y con un máximo de ocho asientos- recojan pasajeros sin utilizar paraderos específicos. Por contravenir con la reforma de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), que opera en Lima y Callao, el servicio no aplicaría para estas dos regiones. Sin embargo, sí permitiría viajes interprovinciales.

Legalización por insistencia

Como lo recordó El Comercio el 9 de diciembre, Simeón Hurtado es uno de los principales impulsores de la mencionada norma. En un seguimiento al expediente, la iniciativa contaba con un texto sustitutorio desde diciembre de 2017, cuando regía el anterior Congreso. Pero dicha fórmula no había pasado al pleno.

Fue en mayo de 2020, con el nuevo Parlamento y con Simeón Hurtado como presidente del grupo de trabajo, que el proyecto se encaminó nuevamente. El dictamen de la Comisión de Transportes recibió 115 votos a favor, cuatro en contra y diez abstenciones en el hemiciclo. Sin embargo, el Ejecutivo, entonces liderado por Martín Vizcarra, observó la autógrafa el 9 de junio. Con un dictamen de insistencia que fue tramitado el 2 de julio, la comisión de Simeón Hurtado elevó nuevamente el texto al pleno. El debate se realizó recién el último viernes.

“Es un clamor de todos los hermanos. Hermanos porque somos peruanos. Este dictamen de insistencia lo único que está buscando es restablecer el derecho obtenido en el año 2007. Es el restablecimiento de un justo derecho que hoy, cada uno de los señores congresistas que han traído la voz de su pueblo, de su región de su provincia, tiene que materializarse”, dijo el legislador al presentar el dictamen.

El pleno le dio 81 votos a favor, siete en contra y diez abstenciones.

A través de su cuenta pública de Facebook, el congresista informó el sábado a sus seguidores sobre la aprobación de la norma y tituló su publicación con la frase “solo dios y el tiempo juzgarán mis acciones”.

“La voz de los colectiveros”

Durante una entrevista emitida el 11 de octubre por el programa dominical Cuarto Poder, Simeón Hurtado se había autodenominado como “la voz de los colectiveros”.

“Yo soy la voz del pueblo. En este caso, del rubro de los colectiveros que, efectivamente, vienen siendo atropellados sus derechos. Ahora todos son informales”, declaró al periodista Miguel Hidalgo.

Luego, en una nota emitida el 12 de octubre por el noticiero 24 Horas, se desdijo e indicó que no tiene intereses personales detrás de la formalización de los taxi colectivo. “Yo debo rechazar y aclarar. A esos señores, que están trabajando ahorita en la informalidad porque no tienen el amparo legal… Ellos han trabajado por más de 20, 25, 30 años. Siempre han trabajado. Entonces, si el Perú tiene un 75%, aproximadamente, de informalidad, ¿por qué no hay que iniciar formalizándolos a ellos?”, refirió.

No obstante, el acercamiento de Simeón Hurtado hacia los manifestantes del pasado miércoles da pie a una lectura distinta de un trabajo netamente congresal.

