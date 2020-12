Conforme a los criterios de Saber más

José Luna Morales, congresistas de Podemos Perú

Domingo 29 de noviembre de 2020 en declaraciones a la prensa

“Mi padre [José Luna Gálvez] no está acusado ni de coimero ni de corrupto, está acusado de haber inscrito un partido de manera irregular…”.



Esta afirmación es imprecisa

El parlamentario omitió indicar que Luna Gálvez, fundador de Podemos Perú que buscará nuevamente una curul en el 2021, también afronta una investigación por el presunto delito de lavado de activos, a raíz de las dádivas que las empresas Odebrecht y OAS otorgaron al exalcalde de Lima Luis Castañeda Lossio para su campaña electoral de 2014.

Luna Gálvez, de acuerdo a la tesis de la fiscalía, sería el “brazo económico” de una organización que se benefició de los referidos aportes ilícitos.

El ex secretario general de Solidaridad, según la declaración del colaborador eficaz N°155-2019, recibió el dinero de las constructoras brasileñas a través de un conjunto de entregas hechas por Martín Bustamante, ex hombre de confianza de Castañeda Lossio. Tras ello, habría utilizado a la Universidad Telesup para transferir esos recursos al exalcalde por el dictado de clases en la referida casa de estudios.

El Ministerio Público considera que los aportes de OAS a la campaña de Castañeda en 2014 se hicieron con el fin de mantener los términos que beneficiaban a la empresa en la Línea Amarilla.

Y si bien Luna Morales no es investigado por recibir sobornos de manera directa, sí lo es por presuntamente administrar recursos entregados por las firmas brasileñas para la campaña de su ex aliado. Y aún no se determina si ese dinero sirvió o no para que luego la tercera administración de Castañeda beneficie a OAS y Odebrecht. Un dato que Luna Morales no menciona en su declaración.