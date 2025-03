Francis Paredes, congresista de Podemos Perú, justificó su decisión de no apoyar las mociones de vacancia contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, al señalar que primero se debe realizar una interpelación.

En declaraciones a RPP, la legisladora recordó que su bancada presentó un proyecto para que solo se pueda censurar a ministro 15 días después de ser interpelados.

“Nosotros tenemos algo claro, es que esta censura no iba porque los primero que debía presentarse es una interpelación y si uno es congresista, tiene que respetar el reglamento y obviamente esta censura no iba como tal”, indicó cuando se le consultó por qué no habían firmado las mociones de censura.

Fuerza Popular presentó una cuarta moción de censura contra Juan José Santiváñez, quien este miércoles fue objeto de un segundo allanamiento en lo que va del mes de marzo por investigaciones en su contra en el Ministerio Público.

Paredes Castro reiteró que no se debía promover una censura como si fuera una “venganza” y advirtió que, con el reciente allanamiento fiscal, se podría prestar a una imagen de una “mala práctica” para que el ministro de victimice. “Podemos ver un panorama un poco incierto para tener una una censura”, cuestionó.

En esa línea, insistió en que el primer paso antes de censurar a Juan José Santiváñez debería ser una interpelación.

“Lo que debería de suceder es una interpelación: dar la oportunidad al ministro que vaya y responda a las preguntas. Ahora lo que está pidiendo el ministro es que quiere presentarse previo a la censura, para que él vaya a responder las preguntas”, aseveró.