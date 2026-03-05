Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Corte IDH declara al Estado peruano responsable por esterilización forzada. (Foto: Andina)
Corte IDH declara al Estado peruano responsable por esterilización forzada. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Corte Interamericana de Derechos Humanos informó, mediante un comunicado difundido este 5 de marzo, que declaró al Perú responsable internacionalmente por la esterilización forzada y posterior muerte de Celia Edith Ramos Durand, ocurrida en 1997.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.